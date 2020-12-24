學徒滑手機　「20年師傅」忙翻曝苦撐原因：1個月才多你們2000元

▲原PO說，前一天就會告知學徒隔天的工作事項跟進度。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名師傅發文抱怨，「現在的學徒真的是不會主動耶，我在忙公司的事，在那裡滑手機，在等我動。我他O的幹20多年，一個月多你們2000元而已，事情一堆，又要擔責任……真的是。」對此，許多網友驚呼，資歷20多年的師傅怎麼月薪只比學徒多2000元？

當事人今天（24日）在「爆怨公社」臉書社團發文，引起熱烈討論。他回覆網友的問題表示，這名學徒已經做了快一年，「教了又說……我學那麼多幹嘛？你覺得肯學嗎？」他說，連做了快5年的學徒也是如此。

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對此，一名網友留言，「學徒真的都不敢動，我當學徒也是等師傅通知，自己用怕用錯又會被罵。」原PO回應，前一天都會先告知他們隔天的工作事項跟進度了。

▼有過來人分享當學徒的心聲。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

一名過來人則說，「我分享一下我當學徒時的心情，『不知道要幹嘛』，師傅都說要主動，我一直問要幹嘛？有什麼事要做？結果師傅嫌我一直煩他，讓他很煩。看你在忙不敢問，又不敢亂用怕做錯，只好滑手機，師傅又說不主動。當時我學了一個月，才大概知道自己要做什麼，不會閒在那邊....」

有人則驚呼，「一個月差2000，是不是打錯了，一天差2000還可以？」原PO回，「沒打錯！因為我一天也沒2000啊。」也有不少人認為可以換工作，但原PO說，要撐到領退休金，不然早換了。