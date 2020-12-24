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布袋戲國寶李天祿110歲冥誕！　Google塗鴉致敬戲台傳奇

▲▼Google以塗鴉致敬布袋戲國寶李天祿大師。（圖／翻攝自Google首頁）

▲Google以塗鴉致敬布袋戲國寶李天祿大師。（圖／翻攝自Google首頁）

實習記者陳妙津／綜合報導

今（24）日是台灣傳奇布袋戲大師李天祿110歲冥誕，Google 首頁也特地放上他正在操偶的塗鴉致敬。李天祿自8歲學藝，22歲創辦劇團「亦宛然」，演出融合京劇元素創「外江派布袋戲」，別出心裁而紅極一時，也因此被稱為該派開山祖師，後又將布袋戲推廣至國外偶戲界，並曾客串多部電影，甚至在侯孝賢導演的《戲夢人生》中演繹自己，如今新北三芝的「李天祿布袋戲文物館」傳承他畢生心願，讓傳統台灣布袋戲能持續流傳。

李天祿曾以「四代四姓」自嘆身世，故事源起於當時「冠姓」與傳宗接代的習俗。李天祿的祖父本姓何，因某個嫁入許家的祖姑婆帶兒子回娘家，孩子卻被家中狼犬咬死，不得已之下，只好將李天祿的祖父過繼許家，生下李天祿父親許金木，未料許金木後來又因故入贅李家，許家絕嗣，李天祿則從母姓，後來他又入贅「樂花園布袋戲班」陳家，才成「四代四姓」的傳奇故事。

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▲侯孝賢的《戲夢人生》，是描述國寶級布袋戲大師李天祿的早年生涯。（圖／社團法人台灣電影文化協會提供）

他在日治時期生於台北大稻埕，自小和父親學藝，10多歲時便已隨戲班走遍各地巡演，22歲創立劇團「亦宛然」，因演出新穎，很快就在操偶界有一席之地。雖然因為中日戰爭爆發，總督府一度下令禁演布袋戲，後來開禁又新增諸多限制，如要求戲偶穿著現代服裝等，不過國民政府初期大開禁令，讓布袋戲搖身成為當時主要娛樂。

眼光獨到的李天祿便以京戲為底，融合京劇文武場唱腔與身段，使用京劇口白及唱曲，自創「外江派」，很快因獨樹一格的演出大獲好評，也是第一個登上無線電視演出的布袋戲團，不過因為傳統偶戲不適合透過螢幕播出，並沒有太多迴響，反而是黃俊雄布袋戲團的「雲洲大儒俠」因音樂、劇情、口白新穎，加上驚人的聲光效果造成轟動，李天祿雖因理念不同沒有跟進，但也很肯定這種演出方式，不過後來由於政府實施禁方言政策，導致傳統布袋戲訊速衰頹。

晚年的李天祿至法國偶戲界授藝，多次開大師班授課，並曾獲得法國最高獎章「騎士榮譽勳章」，致力於推廣保留台灣文化瑰寶，後來也因台灣文化界重新重視布袋戲，而獲得「民族藝術薪傳獎」等獎，並在多部電影客串演出，親自出演以自己生平為題材的《戲夢人生》，其子陳錫煌同樣也是台灣知名的布袋戲大師之一。

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