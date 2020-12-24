黑野馬對決藍鈴木！2車撞翻「25歲女夾困座艙」　修理費近百萬

記者白珈陽／台中報導

台中市潭子區23日晚間11時許發生一起車禍事故，一輛新車要價近150萬元的黑色福特野馬，行經崇德路、雅潭路口時，高速撞上一輛藍色鈴木Ignis，2車相撞後衝上一旁人行道，Ignis遭受擠壓導致側翻，車頭扭曲變形、後車箱掀起，野馬車頭嚴重毀損，消防局獲報到場將雙方駕駛脫困送醫，幸無生命危險。詳細肇事原因及經過，警方正進一步釐清。

▲黑色福特野馬與藍色鈴木Ignis發生碰撞，車損嚴重，幸雙方駕駛均無生命危險。（圖／記者白珈陽翻攝）

潭子交通分隊調查，福特野馬顏姓男駕駛（24歲）23日晚間11時許，行駛雅潭路由東往西方向，鈴木Ignis洪姓女駕駛（25歲）則從雅潭路左轉至崇德路往豐原方向，2車於雅潭路二段及崇德路五段交叉路口發生碰撞，並波及一輛停放路邊的自小客及機車，經酒測雙方無酒精反應。

▲2車發生碰撞後，波及一輛停放路邊的自小客及機車。

車禍撞擊力道猛烈，2車一路滑到數公尺外的人行道上才停止，險些撞上一旁民宅，現場車體零件四散，連引擎、變速箱都噴飛，Ignis車輛近乎全毀，側翻於人行道，洪女受困於駕駛座內；野馬車頭嚴重毀損，救護人員到場前顏男已自行脫困。事故造成顏男腹部和右手臂疼痛，洪女肢體擦挫傷，救護人員到場後先將洪女協助脫困，再將2人分別送往清泉醫院及慈濟醫院救治，幸無生命危險。

▲▼ 救護人員到場將2人送醫急救。

台中蘇姓車商表示，這輛黑色福特野馬於2015年出廠，新車要價近150萬元，而這起車禍使車輛零件幾乎都跑了出來，維修費粗估至少要80萬至100萬元。

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