人妻豪撒20萬！小王喊「讓妳舒服」：沒跟英文老師做過…人夫崩潰

▲彰化一名人夫接到戶政機關通知，才驚覺自己被戴綠帽，氣得對妻子提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／彰化報導

已婚英文老師小君（化名）與男子阿宏（化名）發生婚外情，期間多次發生性關係，還因對方有資金困難，金援對方20萬元。直到小君丈夫發現小君手機內的曖昧對話，阿宏提及，「你就當花錢援交做愛吧！我也是很盡力，讓妳爽的」、「我可以給妳老公無法給妳的爽快舒服及高潮」，讓他相當崩潰，憤而提告。法官審理後，判阿宏須賠償35萬元。

人夫指控，他與小君結婚多年，原本家庭幸福美滿，但小君1月起就開始對他態度冷淡，還多次提出要離婚，直到6月間，他無意間發現小君手機內與阿宏的曖昧對話，阿宏稱呼小君，「親愛的」、「老婆」等，還提供A片給小君觀看，且阿宏有資金困難，小君還金援對方20萬元。

人夫表示，當時阿宏還傳訊，「妳就當作妳是花錢跟喜歡心愛的人援交做愛吧，我跟妳在一起時，我也是很盡力的讓妳舒服，讓妳爽的，妳應該知道，我可以給妳老公無法給妳的爽快舒服及高潮」、「我認識妳，是因為欣賞妳是個英文老師。當時我覺得從來沒有跟英文老師做愛過，覺得很新鮮感。我再喬時間見妳，讓妳舒服。我跟妳在一起，我也是很努力的讓妳舒服爽快。」等語，讓人夫頓時頭帽綠光，憤而對阿宏提告求償。

對此，阿宏矢口否認，還辯稱，人夫所提出的對話截圖是影本，無法判斷內容的真實性及完整性，因此不具證據能力。另外，以對話內容而言，人夫並無法證明他與小君有發生性行為等情形，強調他並未侵害到人夫配偶權，再者，小君罹患舞蹈症，可能會導致人格改變，因而要求與人夫離婚，人夫不能以此證明是他造成此結果，因此請求法官駁回人夫之訴。

法官審理時，調查出阿宏曾經向小君借款，而當時小君回覆正在匯款，對此，人夫也提出了小君的匯款申請書等，上面記載的時間與2人對話紀錄相符，因此不採信阿宏說法。

另外，小君也出面作證，而法官透過小君證詞，認定2人曾發生過性行為，因此認定2人之間的交往明顯逾越一般社交行為，阿宏明顯侵害了人夫的配偶權，判他須賠償25萬元。全案可上訴。

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