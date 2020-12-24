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退休董撒3千萬打造「台版移動城堡」　全台移居457次！笑容還給童

12月8日適逢高雄三民國小百年校慶，何爺爺的跳跳屋，如台版「霍爾的移動城堡」，帶給小朋友無限歡樂。（圖／宋岱融攝）

▲12月8日適逢高雄三民國小百年校慶，何爺爺的跳跳屋，如台版「霍爾的移動城堡」，帶給小朋友無限歡樂。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「何爺爺跳跳屋」對都市人來說很陌生，但對偏鄉孩子來說，只要何爺爺出現的那一天，學校操場就變成免費「一日迪士尼」的水上樂園；這座宛如台版「霍爾移動城堡」背後主人是外銷成衣退休董座何茂成、郭嘉喬夫妻，6年來，夫妻倆賣了3棟房產，自費超過3千萬，買了50多座氣墊屋及滑水道，6年全台「移居」457次，只為了「把最純真的幸福笑容還給孩子」！

73歲何茂成和妻子郭嘉喬，是東海大學外文系差3屆的學長學妹，何茂成當年對長相娟秀的郭嘉喬一見傾心，兩人相戀後結為夫妻，情牽40載婚後；何茂成婚後投身台灣外銷成衣業，事業有成，因成衣工廠設在宏都拉斯和美國，夫妻倆常成空中飛人為事業奔波。

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何爺爺志工團人手不足，高雄三民國小學童一起幫忙搬運各式氣墊到操場。（圖／宋岱融攝）

▲何爺爺志工團人手不足，高雄三民國小學童一起幫忙搬運各式氣墊到操場。

2004年，何茂成夫妻定居美國後，因常見社區和教會辦園遊會時，現場擺放各式彩色氣墊跳跳屋，孩子們玩得不亦樂乎，景象深植心中，虔誠基督徒的何茂成夫妻常往返美台之間，在2012年，夫妻利用寒暑假返台教偏鄉孩童英語機會，於是自費30萬買了4座氣墊跳跳屋，讓偏鄉孩子體驗玩氣墊樂園樂趣。

夫妻自美退休，決定返台定居台北，由於曾到屏東教孩童英文，郭嘉喬因此愛上屏東清幽廣闊綠地，2013年，何茂成以圓規在屏東地圖畫了一個圓，選了中心點「潮州」當他們第2個家，租下倉庫囤放氣墊，定居潮州後，讓夫妻展開如「台版霍爾移動城堡」的退休生活。

何爺爺跳跳屋佔據高雄三民國小整個操場，外型相當巨大、要價不菲，何爺爺為了採購這些跳跳屋可說是散盡家財。（圖／宋岱融攝）

▲何爺爺跳跳屋佔據高雄三民國小整個操場，外型相當巨大、要價不菲，何爺爺為了採購這些跳跳屋可說是散盡家財。

2014年7月起，「何爺爺跳跳屋」啟動成為偏鄉兒童最期待的免費遊樂場，這座善心爺爺的移動城堡，至今6年來，全台「移居」457次，賣房換孩童純真歡樂，何茂成謙虛地說，「真的不是我們想要做，而是上天賦予的『使命感』，聽到小朋友開朗歡樂聲，讓跳跳屋有了『託付』」，夫妻倆無私的精神令人感動。

何爺爺跳跳屋巡迴各偏鄉都是校長兼撞鐘，他的妻子郭嘉喬還要充當活動DJ。（圖／何茂成提供）

▲何爺爺跳跳屋巡迴各偏鄉都是校長兼撞鐘，他的妻子郭嘉喬還要充當活動DJ。

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