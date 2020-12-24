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美議員參眾兩院連袂提決議案　籲與台灣洽簽FTA

▲▼美國國會山莊,國會大廈,美國眾議院,美國參議院。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國會山莊。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓23日專電

多位美國參眾議員近日在國會兩院連袂提出決議案，籲與台灣洽簽FTA。決議案指出，透過貿易協商，美台來往能更緊密，也有助美國商品更好進入台灣市場，對雙方安全與經濟成長皆有益。

期盼美台洽簽自由貿易協定（FTA）的呼聲日益高漲，共和黨籍參議員杜美（Pat Toomey）與共和黨籍眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）17日分別在參、眾兩院領銜提出決議案，呼籲美國行政部門與台灣洽簽貿易協定。

在參院部分，決議案是由超過1/4、26位參議員共同提出，其中包含資歷在參院共和黨人之中排名第3號的巴拉索（John Barrasso）、參議院「台灣連線」共同主席暨軍事委員會主席殷荷菲（James Inhofe），及長期反中挺台的共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）與克魯茲（Ted Cruz）等。

在眾院方面，決議案是由瑞森紹爾、眾議院「國會台灣連線」2位共同主席夏波（Steve Chabot）及狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）聯合提出，近日另有4 位眾議員加入連署。

決議案指出，美國目前是台灣第2大貿易夥伴，台灣則是美國第10大貨物貿易夥伴、第11大整體貿易夥伴；根據美國人口調查與統計局（US Census Bureau），美台雙邊貨物貿易額從2010年的620億美元（約新台幣1 兆7855萬元）成長至去年的860億美元。

此外，決議案表示，截至去年，來自台灣的外資直接投資（FDI）存量達111億美元；美國商務部也估計，截至2015年，美台貿易共支撐20萬8000筆美國工作。

決議案強調，透過在美投資科技製造廠、鬆綁特定美國農產品進口限制，台灣展現欲與美方強化經濟關係的興趣；透過貿易協商，美國能與台灣有更緊密來往，也有助美國商品更好進入台灣市場，「這對美國、台灣與印太區域的安全與經濟成長都有助益」。

杜美今天發新聞稿表示，美國憲法在貿易政策上賦予國會管控權，而行政部門的職責為推行獲國會支持的貿易政策與協定，因此他提出決議案，詳述與台灣簽署貿易協定的需求。

杜美指出：「美台之間建立更緊密貿易關係，對雙方國家來說都是雙贏。」他說，美國勞工與製造業者將擁有更多顧客，美國消費者也能取得更多負擔得起的商品；美台經濟將更迅速成長．美國能強化與一大重要區域盟友的關係，也能增進與印太區域的經濟往來。

他呼籲，國會應通過此項決議案，總統當選人拜登（Joe Biden）政府未來也應把與台灣簽署貿易協定視為首要任務。

狄亞士巴拉特則指出，即便中共持續霸凌與脅迫鄰國，台灣仍發展成經濟強國，並在公衛、促進民主與貿易等關鍵領域上成為一位負責任夥伴。他說：「與台灣洽簽FTA將能強化這份重要關係，也能讓台灣更有能力阻擋來自中共的不斷威脅與惡意。」（

 
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