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慧眼看天下／沒有RCEP 台灣大學生必學東南亞語？

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新聞節目中心／綜合報導

當RCEP完成簽署，各方忙著檢討台灣沒有加入RCEP會影響到多少產業生計的同時，我們看到印度退群、香港開始討論要不要擠進RCEP，到底RCEP是一顆香餑餑？還是不值得一碰的賠錢貨？《慧眼看天下》第123集，就邀請到淡江大學財金系聶建中教授以及政治大學外交系吳崇涵副教授，與主持人黃寶慧一起深度解析沒有RCEP的台灣到底該不該害怕。雖然經濟部長王美花在接受媒體訪問時提到，當深入了解RCEP降稅清單時，有些對台灣敏感的產業是排除在降稅清單之外的，而且台灣受惠WTO的資訊科技協定(ITA)，有高達五、六成是免關稅，但是聽在財金系聶建中教授的耳裡，還是忍不住搖頭，表示如果只看好的產業不受影響，當然台灣不需要害怕，可是當中國、日本、韓國這幾個國家因為價格的關係，都減少對台灣的採購，那麼這些減少的金額又如何不會讓台灣企業受到傷害？未來台灣是不是有更多人將落入窮忙族，令人擔憂。

▲▼RCEP談判、簽署、東協峰會、2020 。（圖／路透社）
▲RCEP談判、簽署、東協峰會、2020。（圖／路透社）

印度退群 因為加入RCEP沒有好處?
根據印度媒體分析莫迪政府不簽RCEP，是基於印度對中國逆差9年狂增33倍、國內工業和農民強力反對、中印邊境軍事衝突以及市場開放不對等互惠這四大理由，而必須選擇退群。在最近印度跟美國關係交好，不論是在經濟上還是軍事方面，美印雙方的合作越來越緊密，是不是需要在此時跟中國搞好關係？顯然莫迪政府有不一樣的盤算。而就算台灣跟美國的關係是空前的友好，台灣也可以跟印度用同樣的角度去看待RCEP嗎？

針對這一點，聶建中教授認為，印度行未必台灣就可以，因為印度屬於RCEP的創始國，莫迪政府早就研究過RCEP隨時歡迎印度歸隊，甚至未來也無需18個月的觀察期，反觀台灣，政府官員總是用「中國阻撓」當擋箭牌，可是回顧整個RCEP八年的歷程，最初也沒有中國加入，就是單純由東協十國發起的區域型合作協定，當時台灣沒有積極爭取加入，所以今天拿「中國」當做無法進入RCEP的理由，其實是說不過去的。

吳崇涵副教授則從另一個角度去看印度退群，既然RCEP台灣無法加入，在美印關係良好的時候，台灣企業挺進印度市場也未嘗不是一種突破，但是如果未來企業為了爭取更好的競爭力，必須選擇在其他國家投資，那麼台灣就必然要面對企業出走、就業機會減少、薪資下滑這些問題，甚至將來東南亞語系還會變成台灣學生的必修第二外語，以應付大量的台商在東南亞設廠的需求。

▲▼聶建中教授認為只看好產業不受RCEP影響，有可能是錯估形勢。（圖／慧眼看天下）
▲聶建中教授認為只看好產業不受RCEP影響，有可能是錯估形勢。（圖／慧眼看天下）

沒有RCEP 台灣有CPTPP也行?
沒有RCEP已經是既成事實，為了台灣發展，有人提出加入CPTPP也是為台灣企業解套的好良方，可是聶建中教授指出能加入是最好，可是問題是CPTPP的高標準，我們有些項目尚無法達標之外，現在表面上大家都覺得這個組織沒有中國，未來美國可能有機會協助台灣叩門，但是中國真的沒有影響力嗎？即便樂觀看待，台灣前進CPTPP也未必一路順暢，怕是遙遙無期的等待。

▼完整節目內容，將會於11月21日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。慧眼看天下123集顯圖

 更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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