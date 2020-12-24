運動中心「殘酷現實」！女團享教練全套服務　他一群男的被忽略

▲運動中心碰上現實一幕，差別待遇讓他吶喊「想虧女孩子也不是這樣的」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名男網友在臉書社團「爆怨公社」表示，他日前與幾名朋友到運動中心玩彈跳床，期間想跟男員工請教「應該怎麼玩才好玩」，不料直接被對方冷落對待，誇張的是男員工看到另一群女性團體後，「馬上跑過教他們，跟她們有說有笑」，讓他當場傻眼「會不會太現實了！」

原PO在爆怨公社表示，他與幾名朋友日前到運動中心玩彈跳床，大罵「裡面的男員工也太現實了吧，想虧女孩子也不是這樣的」。原來他當時向男員工請教，彈跳床怎麼玩會更好玩，結果「我們直接被冷落對待，叫我們自己去嘗試，並且告訴我們，他們沒有義務教我們。」

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▲網友回應。（圖／翻攝自爆怨公社）

玩樂的心情被破壞就算了，對方下一步動作才真的讓他不能接受，原來男員工看見旁邊還有一群女生，「有顔質還不錯的女生，看到她們玩的不是很好，就馬上教她們跪著彈跳，躺著彈跳，跟她們有說有笑的」，差別對待讓他無奈說「這樣會不會太現實了。」

其他網友看了文章狂笑「他很熱情你才要怕 因為可能想X你」、「如果他反而對你超好，對顏值高的女生沒興趣，你還會想Po嗎」、「女生請教問題，噓寒問暖，男生請教問題，社會冷暖」、「很正常吧，上次一個熱褲妹子摔車，一堆男的圍著要幫忙」、「還好吧，我已經習慣沒人理我了」、「被熱心教導才要害怕啦。」