桃園青年局設計發展計畫　創造產學多元合作開發特色商品

▲桃園青年局設計發展計畫，創造產學合作。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局推動「大專院校設計學群發展計畫」，3年來，成功串聯起17校、37設計相關科系組成聯盟，今年度媒合大專院校設計科系與在地產業對接，以展覽策劃、特色商品開發、課程合作等模式，共媒合11件產學設計案，創造產業與學校間多元合作可能，展現桃園設計人才的創造力與設計能量。

▲▼桃園青年局設計發展計畫，創造產學合作。（圖／青年局提供）

青年局9日指出，參與產學設計的學校中，銘傳大學商設系余淑吟老師，近年以課程支援青創團隊，在青年事務局主辦的產學媒合會中認識青創團隊「螞蟻帝國」，一同策劃生態教育展覽，以設計力改變傳統展示模式；另外臺北商業大學創意設計與經營研究所黃鼎豪老師，積極投入地方創生與在地農產商品包裝設計，在該局的媒合下，開發《魯冰花》文學特色商品。

余淑吟老師指出：「和青創團隊的合作邁入第三年，今年藉設計計畫的支援和補助，降低與青創團隊溝通的障礙及執行專案的經濟壓力；而黃鼎豪老師認為：「以前要自己找到產學合作對象有一定難度，本次透過青年事務局主動轉介和媒合找到菱潭街，在合作過程中，學生不只單純做設計，而是加深對桃園的認識，一舉數得」。

・含膳食纖維，增添飽足感 幫助消化、代謝