「麗寶樂園」跨年煙火照辦！5566、安心亞陪倒數演唱會　加強防疫

文／中央社

台灣再現武漢肺炎本土個案，台中麗寶樂團表示，12月31日、110年1月1日跨年元旦演唱會照常舉辦；跨年晚會由5566開場、性感女神安心亞陪民眾倒數，還有6000發煙火施放；元旦則有蕭敬騰壓軸。

麗寶樂園人員今天（23日）表示，12月31日、110年1月1日照常舉辦「台中麗寶跨年雙演唱會」，除邀請多組藝人開唱外，還有6000發煙火將絢爛夜空，參與跨年晚會者必須遵防疫五原則，他們動員工作人員，做好相關防疫措施，打造安心的跨年環境。

麗寶樂園指出，煙火節目分為樂園、青春、期許三大主題，設計270度包含觀眾視角三大面景觀煙火；跨年晚會由5566開場、性感女神安心亞陪民眾倒數，元旦則有蕭敬騰壓軸，明年元旦清晨，還有「天空之夢-摩天輪尋光之旅」，搭乘2021年第一趟摩天輪，欣賞第一道曙光。

另外，為了迎接即將到來的耶誕節，麗寶樂園在水花園廣場打造耶誕樹，將擁有500年歷史的地中海橄欖樹，串上一顆顆溫暖黃光的綴飾，搭配樹下擺滿大小不一的圓形球飾、雪花、薑餅屋、禮物盒等Ｑ版裝飾物。

6、27日舉辦「耶誕遊行嘉年華」，民眾可穿著耶誕打扮，在充滿歐風氛圍的造景中，與耶誕老人、高蹺精靈漫步夢幻浪漫的運河，神秘唯美的星巴克鐘樓，最後欣賞磅礡驚豔的科莫湖水舞，結束後還能拿到耶誕老人發送的小禮物。

疫情指揮中心公布「跨年等大型集會活動防疫五大原則」，包含「全程戴口罩、禁食及現場不得販售飲食」、「提高公廁清消頻率」、「室內場域採實聯制無站票」、「民眾須隨身帶手機」、「正執行自主健康管理及身體不適者不得參與戶外活動」。

▼麗寶樂園跨年晚會送獨家限量口罩。（圖／資料照）

