染疫高風險場域「餐廳、KTV、健身房」入榜　第1名曝光！網瘋傳勸世

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著國內爆出本土案例，各界再度拉起警報，小兒科醫師黃瑽寧昨發文分享，美國疾管署統計出的染疫高風險行為及場域，呼籲別去大型集會或人擠人的地方，同時也指出，若撐過這兩周，疫情沒擴散的話，應該又可以恢復正常生活了！

黃瑽寧醫師昨日表示，在過去的半年多來，由於國內並無本土疫情，所以他很少發一些讓人焦慮的文章，也相信大家都清楚防疫重點，「但如今本土病例出現，該是讓大家稍微緊繃的時候了。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據美國疾管署的統計，染疫高風險場域（行為）依序為酒吧、健身房、聚會唱歌、餐廳吃飯等；至於辦公室上班、在家吃飯，及非人擠人的戶外活動則相對安全。

最後，黃瑽寧也表示，「希望撐過這兩周，如果疫情幸運地沒有擴散，應該又可以恢復正常的生活囉！」po文掀起熱烈回響，被上千網友轉發，大家紛紛留言直呼，「希望大家珍惜台灣的不容易」、「電影院也是高風險」、「看來要取消台北飯店的行程了」、「台灣應該把交通工具提高，健身房降低」、「原來肥宅社畜最安全」。