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香港政府飛行服務隊被美國列黑名單　總監胡偉雄：十分遺憾

▲▼香港飛行服務隊總監胡偉雄。（圖／翻攝自香港政府新聞處）

▲香港飛行服務隊總監胡偉雄。（圖／翻攝自香港政府新聞處）

記者鄭思楠／綜合報導

美國商務部將100多家中國和俄羅斯公司列入「軍事最終用戶」清單，限制美國企業與這批公司貿易往來，其中包括香港政府飛行服務隊。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，此舉在建立新程序，協助出口商篩選客戶。對此，飛行服務隊總監胡偉雄表示「十分遺憾」。

香港政府飛行服務隊於1993年成立，替代在回歸後解散的「皇家香港輔助空軍」。該機構擁有200多人，主要負責香港飛航情報區周圍400海里以內的搜索及拯救、空中救護、警察支援、消防、空中測量及其他一般政府支持事務，例如協助政府進行要員運輸等等。

今年8月，12名港人乘坐快艇離開香港水域、涉嫌偷渡台灣時被大陸海警逮捕，當時香港飛行服務隊的飛機曾在有關水域上空盤旋，事後被指是在協助警方行動，但飛行服務隊否認有關說法。

針對被美列入黑名單，飛行服務隊總監胡偉雄表示「十分遺憾」，「飛行服務隊會繼續堅守專業精神，一如既往全天候24小時提供安全及有效的搜索救援、空中救護及支持執法行動等緊急飛行服務。」他強調，政府飛行服務隊使用的飛機部件及零件均符合國際航空直航條例及飛行安全標準，現時存貨供應充足穩定。

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