兒抽交換禮「家法7件組」狂抖　媽噴笑大籤王！5千人傻：要你命

▲兒子拿著「家法7件組」拍照，一邊狂發抖！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



網搜小組／劉維榛報導

「2020史上大籤王！」一名媽咪傻眼表示，日前兒子開心交換禮物，殊不知回家後卻愁眉苦臉，還發抖拿著禮物，結果原PO打開包裝，赫見其他家長超貼心，特地組裝「7樣地獄訓孩兵器」，笑得原PO合不攏嘴，「其實蠻實用的耶！」

一名女網友在臉書《爆廢公社公開版》透露，最近兒子在學校聖誕交換禮物，結果回家後，孩子身體卻異常皮皮剉，原PO仔細一看秒噴笑，竟是「家法7件組」，讓原PO不禁笑虧「該哭還是該笑...其實蠻實用的耶！」

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照片可見，家法7件組包括「愛的小手、麻將牌尺x4、橘色水管、鐵管、雞毛毯子、抓癢耙子、熱熔膠條」，原PO也調侃兒子手氣太旺，因此神封「2020史上大籤王！」

▲網友笑求孩子的心理陰影面積！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



文章曝光後，掀起5千多人朝聖，紛紛羨慕直呼「送禮自用兩相宜的好物」、「直接宣判死刑」、「水管另一頭剪開來，打下去一次好幾條，每次剪好多條，沒多久會慢慢的自動消失」、「都是打小孩的兵器耶」、「以後小孩對交換禮物會不會有陰影」、「剛好一禮拜七天」、「還有藤條+氣球用的塑膠條，下回可以湊九件組」、「這組應該要叫『要你命3000』」「這禮物可以讓孩子乖一整年了吧」。原PO也在留言串回應，，「兒子）拿著拍照，褲底一包！」