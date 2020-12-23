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男躲國小廁所疑偷拍學生如廁遭逮　手機堅持不給警看

▲1名蕭姓男子被控涉嫌侵入國小廁所，疑偷拍學生如廁影片，全案由檢警調查偵辦中。（圖／記者林悅翻攝）

▲1名蕭姓男子被控涉嫌侵入國小廁所，疑偷拍學生如廁影片，全案由檢警調查偵辦中。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市區1所國小19日舉辦校慶運動會時，一名40多歲蕭姓男子，於上午9時多跑進校內，涉嫌躲在1樓西側廁所偷拍廁所學生如廁情形，經2名家長發現並報警查獲，警方在手機內發現有10多段疑似偷拍影片，隨即移送台南地檢署偵辦，檢方依妨害秘罪嫌偵辦，諭知2萬元交保候傳。

據了解，19日上午該國小辦理校慶運動會，上午7時50分起，民眾通過防疫檢查即可入校。當天上午9時至9時30分左右，有校外人士躲在1樓西側廁所第3間，疑似偷拍第2間、第3間學生如廁情形，被2位家長發現，並報請警方查處，校方獲報立即引導員警到現場處理，查獲1名40多歲涉案蕭姓男子，並將蕭男連同手機，帶回派出所偵辦。

涉偷拍的蕭嫌被抓到分局後，因他手機有上鎖，且堅持不給警方查看，警方只好將他移送台南地檢署偵辦，檢察官初步了解，蕭嫌手機內疑有偷拍影片，即依妨害秘密罪嫌偵辦，偵訊後諭知2萬元交保。蕭男涉嫌偷拍影片內容，警方將待檢察官進一步指示調查偵辦。

校方表示，學校已保存相關監視器畫面檔案，供日後司法偵辦用，並完成校安通報。校方說，按時程表當時多數師生都在操場進行開幕演出。此事除周知教職員工，且持續落實門禁管理與防疫規定，也在教師集會再對全體教職員重述說明此事，並請導師持續宣導安全教育，指導學生注意陌生人，留意如廁安全。

同時，請該時段使用過該廁所，有被偷拍疑慮的親師生等，可以檢具相關資料至派出所報警，2021年該南棟廁所即將進行整建，會加長女廁隔板，強化隱私措施，且走廊持續裝置監視器，以利安全維護。

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