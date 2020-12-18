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敲門想聊天…《型男大主廚》古錐師驚見愛女死在陽台　抱屍哭斷腸

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▲▼郭主義住家。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲郭主義女兒陳屍住家陽台，郭抱屍哭斷腸，事後在臉書發文，「為什麼！為什麼！」網友看了鼻酸。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

《型男大主廚》裡人稱「古錐師」的名廚郭主義，在板橋開燒烤店，17日晚間8點多，郭主義送晚餐到31歲女兒的住處，一開門發現女兒在後陽台輕生！郭主義驚聲尖叫把女兒放下，急忙打電話報案，過沒多久女婿回到家，只見郭主義抱著女兒的遺體痛哭不止。

▲▼名廚郭主義痛失愛女，傷心欲絕。（圖／翻攝自郭主義臉書）

▲名廚郭主義痛失愛女，傷心欲絕。（圖／翻攝自郭主義臉書）

據了解，郭主義在板橋開了燒烤店，女兒跟女婿則在店門口設燒烤攤，一起打拼做生意，到了近期女兒的精神狀況不好，就醫後須持續服藥，並待在家裡休養。疼愛女兒的郭主義每天晚上忙到一個段落，都會準備晚餐送到女兒的家，陪她吃飯聊天。

直到前一陣子，女兒認為自己的病情穩定了，決定停藥，以為是重拾健康生活，與丈夫一起拚事業的開端，沒想到17日竟發生憾事。

▲▼輕生。（圖／翻攝自臉書）

▲郭主義的女兒跟丈夫設攤做生意，夫妻倆相互扶持，感情甜蜜羨煞眾人。（圖／翻攝自死者臉書）

案發當時，郭主義一如往常拎著晚餐回到女兒的家，一邊呼喚女兒的名字一邊敲房門，卻得不到回應，他越想越不對勁，因為女兒生病後鮮少外出，後來把門一開，映入眼簾的是女兒冰冷的遺體，他扔開晚餐打電話報案，當女婿、警消人員到場時，只見郭主義抱著女兒的遺體痛哭。

▲▼輕生。（圖／翻攝自臉書）

▲年僅31歲的郭女走上絕路，讓全家人都心碎。（圖／翻攝自臉書）

事後郭主義在臉書發文寫下，「老天在跟我開玩笑嗎？為什麼！為什麼！」讓大批網友看了都相當心疼；郭的家人也在18日凌晨發文，除了祝福她一路好走，坦言光是打出這幾個字，就已經雙手顫抖，「這不是真的，妳是妳老爸老媽的掌上明珠啊！」、「妳為什麼要這麼殘忍地離家出走，妳爸跟妳媽以及所有家人哭了一整晚，妳真的好殘忍好殘忍，就這樣拋棄我們全部」，一字一句都是無限的傷心與思念。

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