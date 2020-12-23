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「雞蛋仔塞滿草莓」100元　媽攜2孩突掏袋子：多給幾顆！結局氣炸

▲▼草莓雞蛋仔一份100元，厚臉皮媽多要幾顆被拒，直接不買（圖／翻攝爆怨公社）

▲草莓雞蛋仔一份100元，份量超霸氣！（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

「用強拗的，你吃得心安嗎？」一名老闆討拍，最近遇到一名奧客人妻，先是嫌草莓雞蛋仔太貴，又要多拗幾顆草莓，等到原PO製作完畢後，才表明不吃了，接著掉頭就走。當著孩子的面，媽媽卻做出最壞身教，氣得原PO怒轟「都當到媽媽，是否能將心比心呢？」

一名男網友在臉書《爆怨公社》透露，日前一名媽媽帶著2孩上門光顧，點了一份草莓口味的雞蛋仔，原PO依照SOP告知售價100元，怎料媽媽一臉質疑，「這個100唷...」原PO禮貌解釋，「是用大湖2號草莓，這裡有標價錢唷」，而媽媽也同意購買。

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原PO遞上成品後，此時媽媽開始狂拗，「能再多給我幾顆草莓嗎？我這裡有小袋子，怕兩兄弟會吵架。」聞言，原PO當場拒絕，「不好意思現在草莓很貴可能沒辦法...」。

結果媽媽態度180度大變，嗆聲「是喔～那你這樣100元很貴耶」，丟下這一句話，便拉著2名孩子轉身就走了。原PO當場看傻眼，並決定貼網公審「都當到媽媽，是否能將心比心呢？當別人做生意都不用成本嗎？用強拗的，你吃得心安嗎？」

▲▼草莓雞蛋仔一份100元，厚臉皮媽多要幾顆被拒，直接不買（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友嘆，媽媽示範壞身教！（圖／翻攝爆怨公社）

文章曝光後，引發2千多名網友砲翻，「叫她再拿一百出來啊，當媽了不起啊」、「雞蛋仔現在一份就50～60元了，她到底知道行情嗎」、「她的人價值應該就只有幾顆草莓」、「自備袋子是哪招」、「真的不要因為貪那小便宜，把自己搞得很沒格調，不值得」、「我上禮拜去採，一斤300元，真的不便宜」、「現在草莓一斤330-400元，過年450元，想要吃100元的，可以等明年228之後」。

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