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月子中心發展畸形化！網譙「已變炫耀中心」　新手媽：老公來顧啊

▲懷孕（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲有些媽媽生完小孩後，就會去月子中心坐月子。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

許多媽媽生完小孩後，都會去月子中心或產後照護中心坐月子。一名網友日前發文表示，他拿台灣的月子中心和國外相比後，發現台灣的反倒比較像「旅遊景點」，甚至還變成身邊好友評判老公值不值得依靠的標準，這樣「算畸形發展嗎？」貼文一出，立刻引發熱議，有網友就回應，「真心覺得很畸形」、「你也沒辦法啊，女生會互相比較」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「台灣的月子中心算畸形發展嗎」為題丟出討論，國外的產後照護中心並不完全是進去享受，而是會有專業人員給予專業評估，加錢的話還能享有額外服務；然而，台灣在這塊卻「感覺就跟旅遊景點一樣」，和國外差很多。

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原PO提到，台灣的月子中心反倒成為女生讓身邊朋友評判老公是否值得依靠的標準，好比聖誕節要送聖誕禮物，但重點已經在於禮物而非節日，根本就是本末倒置，「台灣的月子中心算畸形發展嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO質疑，台灣月子中心的發展似乎有些畸形。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，不少網友留言回應，「想要或需要」、「請月婆就好啦！只是很搶手，不容易請到」、「真正的夫妻是會衡量整體狀況再決定家庭的開銷」、「帶小孩的累根本不差那一個月，不如把錢拿去出國玩」、「最好沒住會怎樣」、「就和鑽戒一樣」、「這歪風真的不知道從哪冒出來的」、「我覺得蠻病態的，不過就給老婆爽一下，生小孩辛苦」、「已經變成炫耀中心了，去過才能炫耀」。

不過，也有網友表示，「有種說法是可以防產後憂鬱，但不知道效益有多少就是了」、「為什麼要省月子的錢才能出國玩，有沒有那麼窮」、「太貴、太高檔的是真的很有事，但是選擇價格合理的，的確可以減輕媽媽很多壓力，看個人經濟能力取捨」、「功能主要是在第一個月可以讓媽媽睡個好覺」、「新手媽媽或跟父母同住的，選擇月子中心真的才能好好休息跟學習育嬰」、「說不要住月子中心的，先生自己去請育嬰假來顧」。

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