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紐籍機師「打破零確診」讓台灣人怒了　長榮官網遭留言灌爆：開除他

記者趙蔡州／綜合報導

長榮紐西蘭籍機師隱瞞接觸史及活動史，工作時一直咳嗽卻堅持不戴口罩，導致台灣時隔253天後本土零確診破功。消息引發各界轟動，政府除了討論要檢討相關制度外，也許多網友湧入長榮航空的官網留言，要求長榮公司應該要開除紐籍機師，讓其為輕忽防疫、成為台灣最大的防疫破口負責。

紐籍機師（案765）在台灣北部趴趴走，造成密切接觸者案771確診，許多網友湧入長榮官網，要求長榮公司必須將他開除。有人說「不遵守防疫規定的機長，開除永不錄用」、「機師了不起喔，就不用戴口罩嗎」、「不想防疫的人，真的可以離開台灣」、「貴公司真的該檢討，先開除機師以示負責吧」、「出來道歉啊。」

▲▼▲長榮航空18日開航桃園－日本松山航線。（圖／資料照／長榮航空官網）

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▲長榮紐西蘭籍機師確診，為案771源頭。（資料照／記者沈繼昌攝）

指揮中心22日表示，紐籍機師在疫調時，稱無法回想確切的活動史與接觸史、未提及曾與案771接觸，直至21日經警政單位調查其活動軌跡，發現案765在7日至12日期間與案771有密切往來，他們立刻交由衛生單位安排其進行檢驗，才發現案771確定感染。

▲▼案765國內活動軌跡（圖／曾梓倩製）

▲案765國內活動軌跡。（圖／ETtoday新聞雲）

桃園機師工會也透露，確診機師在執勤時就有咳嗽症狀，但在其他組員提醒後仍不願戴口罩、且語意囂張，也因此造成同飛組員仍不幸被傳染確診。指揮中心調查後，已經針對案765、案771等相關確診者，匡列了總共256人接觸者，希望上述256人可以傳來「零確診」好消息。

⚠重要重要很重要⚠ #12月新制上路 為控制新型冠狀病毒疫情的擴散，小潔提醒大家自12月1日起至明(2021)年2月28日(啟程地時間)，#所有旅客 於臺灣機場 #入境 或...

EVA Airways Corp. 長榮航空發佈於 2020年11月30日 星期一
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