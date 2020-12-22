被嫌吵...女醉鄰半夜「飯匙敲門」理論　她大驚以為「雙刀妹」

▲李女手持飯匙，在王女家門外猛敲大門。（圖／擷取自臉書社團《爆料公社》）

記者白珈陽／台中報導

台中市沙鹿區一名李姓女子21日凌晨12時許酒後回到住處時，疑因關門聲音太大，樓上鄰居王姓女子請她放輕音量，未料李女竟持不明物體前往王女家門前猛敲，欲與王女理論，王女以為李女持刀，嚇得報警處理。警方到場後，發現李女所持物品竟是兩把「飯匙」，而李女身旁的丈夫正努力安撫其情緒，警方立即約制李女，並請其丈夫帶她回家休息，事後，王女僅大門被輕微刮傷，不提告毀損。

一名網友於臉書社團《爆料公社》PO出一段影片，內容為一名女子手持不明物品在門外猛敲，屋主請對方小聲一點，因已是深夜會吵到周遭鄰居，但對方竟回嗆「我就不小聲，不爽你」，屋主表示，她於此處才買新房不到一年，沒想到遇到女鄰居喝醉，還半夜大聲敲門製造聲響，請對方放輕音量，「竟然拿刀砍我家門」，她無奈表示「遇到這種住戶真的是不知該怎麼辦才好」。

台中市清水警分局調查，21日凌晨12時35分、在沙鹿區正德路一處社區，李女當日疑有喝酒，返家時關門聲音較大聲，吵到報案王姓女子，王女於樓上請她小聲點，引發李女不滿，憤而前往王女家門前，要請王女出來理論。

警方獲報趕赴現場，發現李女雙手各持一把木製飯匙，與其丈夫正在王女家門口起爭執，並想把李女拉回家中；警方立即約制李女，請丈夫將她帶回家中。事後，王女向警方表示大門僅被輕微刮傷，不提出告訴。

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