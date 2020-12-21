貨車水塔偷載1000公升柴油突滾落　女騎士「全身泡油」閃過死神

記者白珈陽／彰化報導

與死神擦肩而過！20日晚間7時許，彰化縣福興鄉彰鹿路一處加油站，一名許姓司機開著載有重達約880公斤、剛加滿1000公升柴油的不鏽鋼水塔的小貨車準備離去時，疑因地面高低差，水塔底部支架支撐不住其重量，竟傾斜落地，僅距離數公分就要砸中一旁的女騎士，非常驚險。雖幸運未被砸中，但女騎士也被從天而降的水塔澆得滿身柴油，許男驚覺水塔掉落趕緊下車查看，並與女騎士以數千元當場和解，女騎士未提告。

▲倒塌的水塔險些砸中女騎士。（圖／擷取自臉書社團《~~我愛鹿港小鎮~~》）

警方調查，該起事件發生於20日晚間7時許，許姓男子（57歲）從事寺廟燈排生意，因廟會發電機油料將耗盡，遂開著小貨車載著不鏽鋼水塔前往加油站加了1000公升柴油；一旁的莊姓女騎士（31歲）同樣至該加油站加油，2方在加完油後，準備於加油站路口離去時，許男車輛上的水塔突然掉落，水塔內的柴油灑在莊女身上，莊女因及時跳離機車，未受傷。

▲▼ 水塔底部支架支撐不住其重量，因此倒塌；莊女差點被砸中，驚魂未定。

警方表示，疑因加油站出口有一處高低差的斜坡，致使水塔底部支架無法支撐其重量，整個傾斜掉落地面，除差點傷及莊女，柴油也灑滿路面；福興消防分隊獲報到場，實施泡沫水線警戒與道路管制作業，加油站業者則自行使用木屑覆蓋並吸附油漬。

據了解，裝滿1000公升的水塔重量約880公斤，根據畫面顯示，莊女僅差數公分就被水塔砸到，十分驚險。事故發生後，許男趕緊下車查看，並當場賠了莊女數千元，與她和解。

警方指出，依道路安全處罰條例，未依規將貨物固定就上路，將依法開罰3000至1萬8000元；另因柴油是易燃物，屬危險物品，警方也將依法舉發，函送彰化監理站進行裁罰。

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