失業廚師向前妻討500萬遭拒　買5桶瓦斯...東海氣爆4死1傷真相曝

▲檢警消勘驗現場，查出起火點在3樓曬衣場附近 。（圖／台中地檢署提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市龍井區東海商圈9月19日凌晨發生民宅瓦斯桶氣爆，造成4死1傷慘劇，檢察官查出陳男與前妻蔣女感情不睦，陳向蔣女索討500萬元分手費未果，竟買來5桶瓦斯桶，於住處3樓、在妻兒面前引爆其中一個瓦斯桶，致使陳男一家3口，以及對面鄰居吳姓老翁被燒死，並波及1人受傷。檢察官以陳男已死亡，公訴不受理，予以不起訴處分。

檢方查出，陳男（41歲）原先擔任廚師，今年初失業，心情鬱悶，曾對妻子蔣女有2次家暴紀錄，2人於今年5月間離婚，但之後陳與蔣女、8歲大的兒子仍同住東海商圈的一處透天厝，而這棟房子是登記在陳母名下，陳因失業缺錢，向蔣女表示「給我500萬，我就搬出去，房子歸妳」，但蔣女沒有錢，只能拒絕，此後2人便常為此及兒子的監護權大起爭執。

不起訴處分書指出，陳男於5月間向某煤氣行訂購20公斤裝瓦斯桶2桶、9月間又向某瓦斯公司訂購石油氣10公斤裝平安桶3桶，至9月19日凌晨，陳將住處內的20公斤液化石油氣鋼瓶2瓶的閥門開啟，漏出液化石油氣後，再持打火機點燃，引起氣爆發生火災，陳、蔣女及兒子因此被燒死。

▲陳男持打火機引爆瓦斯桶，引起氣爆發生火災，陳、蔣女及兒子因此被燒死。 。（資料照／記者白珈陽攝）

氣爆發生後，爆炸物噴飛至對面鄰居住處，導致火災，年邁的吳姓老翁逃生不及，葬身火窟；吳的張姓房客則受到輕傷，未提告，但吳的家屬控告陳男母親涉嫌公共危險罪，由檢察官另案偵辦中。

檢警消勘驗現場，查出起火點在3樓曬衣場附近，在2、3樓樓梯第5台階找到打火機金屬防風頭，並發現1瓶20公斤裝液化石油氣及傾倒的10公斤裝複合式材料桶。

▲檢警消勘驗現場，在2、3樓樓梯第5台階找到打火機金屬防風頭 。（圖／台中地檢署提供）

檢察官審酌，陳與前妻蔣女感情不睦，且有2次家庭暴力通報紀錄，加上陳男多次向蔣女索討500萬未果，並於案發前有訂購多桶瓦斯桶紀錄，足證陳的死亡方式為輕生。而陳既已死亡，予以不起訴處分。

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