人妻肉體還債…慘被拍性愛片！他完事狂逼「再一次」　下秒竟硬上

▲人妻肉身抵債被拍性愛片，債主竟拿片脅迫逞慾，她崩潰報警提告，判決結果出爐。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者陳韻如／屏東報導

屏東一名人妻小君（化名）因欠債無力償還，竟以肉身還債，還被債主拍下性愛影片。此後，債主不斷拿影片脅迫小君與他發生關係，但小君唯恐家人及丈夫發現而拒絕，沒想到債主竟直接硬上得逞。案經小君提告，法院審理後，依強制性交罪判債主2年徒刑，緩刑5年。

判決書指出，盧姓債主因到養生館消費而結識小君，自此陸續借了小君4萬元，但因小君經濟狀況不佳，無力償還借款，盧男於是提議要小君「肉身還債」，還藉此拍下2人的性愛影片。

盧男事後食髓知味，竟將小君當成洩慾工具，拿著影片一再逼迫逞慾，還出言恐嚇，「我明天還會去找你老闆娘，看他怎麼跟妳老公說」、「不要忘記我還有影片，是你遭殃不是我」、「看來有人真的什麼都不怕，那我也無所謂」、「我去你們公司先跟你老闆娘知會一下好了，不然你這樣放我鴿子也不是辦法」，被拒絕後更直接硬上得逞，逼得小君最後只好報警提告。

法官審理時，盧男坦承不諱，而法官認為，他為了滿足一己性慾，竟逼迫小君與他發生關係，侵害了小君的性自主決定權，但考量他已與小君達成和解，對方也表示不再追究，因此依強制性交罪判盧男2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間須付保護管束。

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