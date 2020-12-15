解放軍宣布　同時在渤海、南海海域執行軍演

▲解放軍海軍在南海上執行軍事訓練。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

時序進入12月，中共解放軍於黃海、渤海、東海、南海「四大海域」的軍事演習活動依舊頻繁。據葫蘆島、三海海事局最新公告，渤海、南海海域將於今、明兩日執行軍事任務，要求任何船隻在任務訓練期間，不得進入該海域。

遼寧葫蘆島海事局15日發布航行警告，渤海於2月15日12時至18時，12月16日04時至18時，在以下各點連線所圍海域執行軍事任務：A： 40°29′09″N 120°54′06″E、B： 40°13′50″N 120°33′45″E、C： 39°54′18″N 120°31′09″E、D： 40°02′25″N 120°47′51″E。

航警指出，任何船隻在上述時間內不得進入該海域，希各航船注意。

另海南三亞海事局也在同一天公告，南海，自12月16日00時至24時，在18-16.68N 109-28.39E、18-11.78N 109-26.03E、18-13.11N 109-22.63E和18-17.35N 109 -26.18E諸點連線水域範圍內進行軍事訓練，禁止駛入。

在此之前，解放軍才剛於12月13日、14日，在渤海北部每日04時至17時，執行軍事任務。

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