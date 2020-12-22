快訊／外籍機師染疫再傳本土！　長榮航空回應了：違規屬實將免職

記者賴文萱／台北報導

時隔253天國內再現本土案例！案771列為本土個案為廣達集團員工，是案765國籍航空紐西蘭籍機師的接觸者，兩人在12月初有密切接觸，今日中央流行疫情指揮中心也公布兩人的活動軌跡。長榮航空稍早發出聲明，針對外籍機師違反防疫相關規定並確診，將會召開事實調查委員會及紀律委員會，違規屬實將予以免職處分。

日前一位外籍機長違反防疫相關規定並確診之個案，長榮航空表示，將會全面配合中央流行疫情指揮中心進行疫調，日前並已全面進行公司內部以及航機消毒；有關該位機長違反防疫相關規定，並且規避及妨礙疫調，公司將會召開事實調查委員會及紀律委員會，違規屬實將予以免職處分。



長榮航空確實遵守政府的防疫政策，對機組人員進行嚴格規範，防疫政策不分職級，長榮航空要求員工之間加強互相監督落實防疫措施，若有員工違反防疫政策，應向公司回報，公司調查後將給予相應處分。長榮航空將持續配合主管機關精進各項防疫措施，以及重新檢視公司各項防疫標準作業程序，做好最嚴謹的防疫規畫。

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▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

事實上，時隔253天國內今再現本土案例，案771列為本土個案為廣達集團員工，是案765國籍航空紐西蘭籍機師的接觸者，兩人在12月初有密切接觸，今日中央流行疫情指揮中心也公布兩人的活動軌跡。據了解，該名機師為國籍航空777的正機師，有老婆跟小孩在國外，即便被確診，也不願配合醫師、護理師，認為檢驗報告是假的，台灣政府急著找代罪羔羊。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

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