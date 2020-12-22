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最狂改編莎劇！角色變LGBTQ挑戰演出禁忌　觀眾還能飲食拍照走動

▲▼台南人劇團為了衝撞「做戲看戲的各種禁忌」，改編莎士比亞名劇《仲夏夜之夢》，推出《XXX仲夏夜之夢XXX春夢無痕跨年趴》，將原著當中不少主要角色改成是LGBTQ+的人物。（圖／台南人劇團）

▲台南人劇團為了衝撞「做戲看戲的各種禁忌」，改編莎士比亞名劇推出《XXX仲夏夜之夢XXX春夢無痕跨年趴》，將原著當中不少主要角色改成是LGBTQ+的人物。（圖／台南人劇團）

記者林育綾／台北報導

台南人劇團為了衝撞「做戲看戲的各種禁忌」，改編莎士比亞名劇《仲夏夜之夢》，將原著當中不少主要角色改成是LGBTQ+的人物，連作品名稱都長達30個字元《XXX仲夏夜之夢XXX春夢無痕跨年趴》充滿獵奇感，觀眾看戲還能四處走動、飲食、拍照打卡，將於12/25起至明年1/3連續2周在台北西門紅樓演出。

台南人劇團推出改編莎士比亞音樂劇第二部曲，繼《第十二夜》之後，導演呂柏伸、作曲柯智豪、編劇趙啟運和編舞蘇威嘉再度聯手創作《XXX仲夏夜之夢XXX春夢無痕跨年趴》，重新翻轉莎翁《仲夏夜之夢》這齣經典愛情喜劇，回應當代多元情慾和性別認同的潮流，因此在這個音樂劇版本當中，將許多原著主要角色改成是LGBTQ+的人物。

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▲▼台南人劇團為了衝撞「做戲看戲的各種禁忌」，改編莎士比亞名劇《仲夏夜之夢》，推出《XXX仲夏夜之夢XXX春夢無痕跨年趴》，將原著當中不少主要角色改成是LGBTQ+的人物。（圖／台南人劇團）

▲在這個音樂劇版本當中，將許多原著主要角色改成是LGBTQ+的人物。（圖／台南人劇團）

劇團表示，希望為這些邊緣人物發聲，讓他們的情慾有機會現身，藉以打破長久以來人們對於性別和情慾的刻板印象，同時也為台灣同婚法通過一週年大肆慶祝。而此次改編版本的最大特色，就是以「動感舞曲」的音樂劇型式進行創作，除了保留原劇當中角色之間的關係、主要事件衝突外，劇本則進行大幅度改寫。

▲▼台南人劇團為了衝撞「做戲看戲的各種禁忌」，改編莎士比亞名劇《仲夏夜之夢》，推出《XXX仲夏夜之夢XXX春夢無痕跨年趴》，將原著當中不少主要角色改成是LGBTQ+的人物。（圖／台南人劇團）

▲原劇時空將移植到當代華人社會，仙王和仙后則分別以變裝國王、變裝皇后的造型現身。（圖／台南人劇團）

原劇時空將移植到當代華人社會，劇中的森林改為一間名為「THE WOOD」的夜店，仙王和仙后則分別以變裝國王、變裝皇后的造型現身，企圖打造情慾橫流、艷麗熱鬧的Drag秀場感。

另外為了打破過去欣賞表演藝術的框架，一反禁止隨意走動、飲食、拍照的規定，《XXX仲夏夜之夢XXX春夢無痕跨年趴》的舞台設計李柏霖特別打造「四面舞台」觀演型式，觀眾不僅可以隨意走動，演出過程還可以飲食，並可以任意拍照、盡情打卡，甚至歡迎觀眾跟隨台上11位演員一起勁歌熱舞。

《XXX仲夏夜之夢XXX春夢無痕跨年趴》演出場次

2020.12.25(五)～12.27(日)
2020.12.30(三)～2021.1.03(日)
台北西門紅樓，每日場次19:45
購票請洽兩廳院售票系統或台南人劇團

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