在地人曝「虎科大情侶雙亡」路段真相　車速很快待轉綠燈也不敢衝

記者葉國吏／綜合報導

曾是UBA虎尾科技大學隊長的陳姓男子騎車載同校學妹女友，和林姓男子駕駛的汽車發生碰撞，導致情侶雙亡，9秒的行車記錄器影片曝光後引起討論。有在地人透露，該路段因為夠寬所以車速都很快，「就算停在待轉區待轉，綠燈亮也不敢馬上衝」。

▲虎科大情侶遭撞擊瞬間影片曝光，引起網友討論。（圖／民眾提供）

陳男20日晚間6時30分左右，騎車載女友行經高雄市凱旋四路與瑞田街口，與開車直行的林男發生碰撞，連著機車噴飛重摔，送醫後與女友雙雙身亡。根據最新曝光的行車記錄器畫面，林男當時開車行駛在內線快車道，路過瑞田街口時，發現有機車要左轉，雖然立刻向左偏，但已經來不及，撞上了準備左轉的陳男，接著機車噴飛，在地上刮出大量火花，場面怵目驚心。

▲凱旋四路、瑞田街口劃設有機車待轉區。（圖／翻攝Google Maps）

影片經《ETtoday新聞雲》粉絲專頁曝光後引起許多討論，有在地人在底下留言指出，凱旋四路有分快慢車道，快車道有四線車道，而在瑞田街口有劃設機車待轉區。「這個路段由凱旋四路停轉慢車道待轉格，再進瑞田街哦！這個路口只有一個待轉格！」

▲▼虎科大情侶雙亡，在地人曝該路段真相。（圖／翻攝自Facebook／ETtoday新聞雲）

另外也有在地人說，由於凱旋四路很寬，所以車速都不慢，「我常騎這路口阿，機車道中間有四線的汽車道，就算停在待轉區待轉，綠燈亮我也不敢馬上衝，有些汽車都會闖紅燈，何況是這種直接左轉的。」