UBA隊長陪女友南下！騎車遭撞雙亡…母急診室外崩潰：來幫阿嬤慶生

記者柯振中、吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市前鎮區20日晚間發生死亡車禍，20歲UBA虎科大陳姓隊長載著女友，疑似未依規定兩段式左轉，與後方直行車輛碰撞，導致2人雙亡。家屬得知消息，在急診室門口蹲地崩潰，陳男是陪著女友，到高雄幫阿嬤慶生，沒想到發生這種意外。詳細車禍原因，仍待警方進一步釐清。

陳男20日晚間6點35分騎乘普通重機，載著蔡姓女友行經凱旋四路與瑞田街口，與後方直行的林姓駕駛發生碰撞，瞬間向前噴飛。陳男、蔡女車禍後失去呼吸心跳，緊急被送往醫院搶救，但仍不幸雙亡。

▼家屬在急診室前崩潰，陳男陪女友南下幫阿嬤慶生，沒想到2人發生這種意外。（圖／記者許宥孺翻攝）



陳男外表陽光，是UBA虎科大的隊長，常在各大籃球比賽的賽場上發光發熱，還與好友約定「爭奪總冠軍」，如今冠軍夢碎，親友傷心斷腸。

陳男的蔡姓女友則是採茶園的千金，時常在臉書上分享茶園的大小事，塗鴉牆還有許多出遊的照片，看起來外向陽光。家屬得知消息，在急診室前崩潰蹲地，陳男陪女友到高雄，幫阿嬤慶生，沒想到晚上騎車竟然出了意外。

警方初步調查，陳男疑似未依規定兩段式左轉，駕車的林男則疑似沒有注意前車，導致機車右前車頭與自小客車左側車身碰撞，才會發生這起意外，2名駕駛酒測值皆為0，詳情仍在進一步調查當中。

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▼家屬一同進入急診室。（圖／記者許宥孺翻攝）

