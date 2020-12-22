妻子提分手「姊夫也鬧離婚」！他警鈴大響驗兒子DNA…傻戴綠帽4年

▲弟媳爬上姊夫的床。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸男子李剛（化名）是某公司駐外工作人員，長年與妻子兩地分居。曾經妻子對於夫妻分居一事一直抱怨，希望能夠與丈夫同地生活。此後，兒子出生，兩人分居已經六七年。奇怪的是，當他這一兩年為妻子調動奮力奔波時，妻子卻表示，已經不想去丈夫所在城市了。

據《瀟湘晨報》報導，李剛心生不解，心裡漸漸有了異樣的感覺，他驚覺近年妻子與自己日漸生疏。終於，讓李剛徹底崩潰的事發生了，半年前妻子在電話裡突然提出了離婚。

近日，心情沮喪的李剛回到老家，驚聞大姊和姊夫已離婚！在李剛眼中，平日姊夫溫文爾雅，幾十年來，姊夫與姊姊之間相處和諧，突然離婚是什麼緣由？他聯想起妻子這幾年的反常，半年前也提出和自己離婚，腦中猛生出一個大膽的設想，「難道這二人之間會有什麼糾纏？」

看到已經4歲的兒子，李剛的不安全感油然而生，想起平日姊夫對自己的兒子好像特別關心，疑惑重重的他再也無法平靜，來到湖南省第二人民醫院芙蓉司法鑑定中心。

結果竟然顯示，兒子與李剛之間不存在生物學親子關係！焦躁又憤怒的李剛沒多久取得姊夫樣本，結果讓人大跌眼鏡，兒子果然是姊夫與妻子所生！

原來，四五年前長年獨自在家的妻子，經常受到姊姊一家人的照顧，尤其是事業有成的姊夫，既熱情又細心，給了弟媳無微不至的關懷。久而久之，這二人由最初的好感，最終跨越了道德底線，分別瞞著自己的丈夫與妻子，發展成了不能告人的親密關係，甚至播下了愛情的種子。

幾年中，因為這種不道德又尷尬的關係，二人面對自己的伴侶，內心備受煎熬，最後思前想後，乾脆分別離婚，擺脫各自牽絆。

自從親子鑑定結果出來，一家人陷入了憤怒與悲傷之中。李剛和姊姊原本都擁有和諧的家庭，現在被姊夫與妻子無情拆散了，二人不僅產生了愛情的結晶，還試圖另組新家。目前，李家人決定以「重婚罪」將兩人告上法庭！

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