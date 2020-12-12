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牡丹高士部落首創「社區菌種中心」　輔導林下經濟有成

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▲林務局11日宣佈會同屏東科技大學輔導在屏東縣牡丹鄉高士部落建立全台第一個社區型段木香菇菌種中心。（圖／屏東林管處提供，以下同）

▲林務局11日宣佈會同屏東科技大學輔導在屏東縣牡丹鄉高士部落建立全台第一個社區型段木香菇菌種中心。（圖／屏東林管處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

林務局11日宣佈會同屏東科技大學輔導在屏東縣牡丹鄉高士部落建立全台第一個社區型段木香菇菌種中心，落實在地人才養成，輔導返鄉青年學習菌種培育及段木香菇栽培，成為推動里山倡議與林下經濟重要亮點。


▲林務局11日宣佈會同屏東科技大學輔導在屏東縣牡丹鄉高士部落建立全台第一個社區型段木香菇菌種中心。（圖／屏東林管處提供，以下同）

▲▼林務局局長林華慶致詞、局長林華慶（前排左二）、屏東林管處副處長翁儷芯（右二）與部落族人合影

▲林務局11日宣佈會同屏東科技大學輔導在屏東縣牡丹鄉高士部落建立全台第一個社區型段木香菇菌種中心。（圖／屏東林管處提供，以下同）

牡丹鄉遵循著先人與自然共生的智慧，在林務局及屏東林區管理處、屏東縣政府等單位，及屏科大社區林業中心團隊的協助輔導下，推動「林下經濟」及地方創生計畫有成，昨天在林務局國際會議廳發表全國首例打造的「社區型段木香菇菌種中心」。

屏東林管處在今年度推動林下經濟地方創生計畫，提供在地原生樹種，如殼斗科的印度栲、青剛櫟及杜英、楓香等苗木，作為部落日後段木來源。配合屏東科技大學輔導在高士部落建立全台第一個社區型段木香菇菌種中心，將讓高士部落具市場口碑的太陽香菇發展得更好。

屏東林區管理處表示，配合新林業政策輔導，結合學校跨領域專業，共同發展「段木香菇」、「林下養蜂」等山林經濟產業，自今年4月開始辦理說明會至今才半年多時間，已在牡丹鄉高士部落建立全台灣第一個社區型菌種中心，成果令人振奮。未來將持續培育優質段木來源之苗木及採種，與部落合作復育山林經濟作物，共創太陽香菇永續模式，落實並深化生活生產生態一體的里山倡議。

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