森林護管員錄取率9.9%創歷年新低　林務局推測和「待遇」有關

▲為使新進護管員盡快熟悉工作內容，林務局規劃1個月的專業與實務訓練。（圖／林務局提供）



記者許展溢／台北報導

有「森林護衛隊」之稱的林務局森林護管員110年度甄試放榜了，林務局今（8日）表示，他們將從12月起成為守護台灣森林資源的生力軍。不過，這次錄取率僅9.9%，創歷年新低，林務局推測，是和待遇有關。

林務局表示，此次護管員甄試報名情形踴躍，共313人報名，爭取31個職缺，相較109年甄試39個職缺178人報考，考生幾乎加倍，競爭更為激烈，整體錄取率僅有9.9%，創歷年新低，推測是和行政院今年7月核定調高森林護管員待遇有關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林務局指出，森林護管員相關作業程序及規模比照國家考試。（圖／林務局提供）



林務局說明，甄試由該局統一命題，相關作業程序及規模比照國家考試，試務工作則由各出缺林管處設置甄試委員會規劃辦理。甄試分為實地測驗、筆試與口試。實地測驗包含騎乘循環檔重型機車及1千公尺負重跑走，通過者，才能取得參加次日筆試與口試的資格。

林務局提到，本次錄取的31位森林護管員，平均年齡32.3歲，最年長52歲，最年輕20歲，大學以上學歷者22人，占總錄取人數70.97％；原住民身份者6人，占總錄取人數19.35％；女性錄取人數則為7人，占22.58％，年輕且多元。

▲森林護管員實地測驗包含騎乘循環檔重型機車。（圖／林務局提供）



林務局指出，行政院今年7月起核定提高森林護管員待遇，新進人員起薪30,030元，並可依年終考核成績逐步晉升報酬，每月薪資最高將可達45,045元；服務於高山或偏遠地區者，依工作地點每月還可增加約1,030元至7,210元；另依勤務執行情形，額外支領山地巡護作業費，平均每月可增加約2,650元。

為使新進護管員盡快熟悉工作內容，林務局表示，已規劃1個月的專業與實務訓練，未來新進人員將與資深護管員並肩從事第一線森林巡護工作，執行森林資源經營、保育及查緝盜伐濫墾等國土保安工作。