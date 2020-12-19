林務局月曆瘋搶1.8份！　少量現貨21日這些地方買的到





▲林務局2021月曆搶。（圖／林務局提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

林務局日前推出超難搶購的月曆，根據統計，預購逾1.8萬份。林務局指出，為了讓沒搶到的民眾不要失望，周五已經將部分月曆發送至實體通路販售，呼籲民眾把握最後機會。

林務局推出的月曆、手札等，因為造型可愛、創新，每年都造成搶購轟動。2021年月曆定名為「生命之森─種間關係」。該月曆從11月開放預購，根據統計，已衝出1.8萬份的預購數量，由於剩餘少量現貨，林務局宣布包含月曆、桌曆、手札預計21日陸續在實體店面上架。

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林務局也提到，新推出的2021年月曆以「生命之森」為主題，精選12個月有趣的種間關係，以畫筆勾勒出物種間共生共榮或相互爭奪的生態現象，期盼藉由知識科普提升大眾對臺灣森林生態的關注，進而重視生物多樣性保育。

林務局月曆這邊買：

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