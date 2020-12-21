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魏應充開辦農村課輔班12年　受惠學子現身分享技能場面溫馨

▲▼ 頂新和德文教基金會提供。

▲頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡,右二德興國小楊文娟校長, 和課輔班學童拿薑餅屋。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

頂新和德文教基金會創辦人魏應充長期關注下一代教育，除推動「將才學堂烘焙技職教育計畫」，提供青少年一技之長；也深入彰化永靖偏僻地區辦理農村課輔班長達12年，曾接受課輔及將才學堂課程的北斗家商綜科三年級朱俊瑋，18日晚現身永靖農村課輔班現場，將他在將才學堂所學的烘焙技藝、化為聖誕節薑餅屋教學分享，造成小小騷動。

▲▼ 頂新和德文教基金會提供。

▲將才學堂學員巧扮聖誕老公公發聖誕禮物給課輔班學童

頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長表示，創辦人魏應充長期關注下一代的發展，除捐助成立灃食公益飲食文化教育基金會，推動校園「營養5餐」計畫，希望為基礎飲食教育盡一點心力；也透過頂新和德文教基金會，攜手公益團體辦理「將才學堂烘焙技職教育計畫」，提供高關懷青少年技職訓練。

而為改善學習資源的城鄉差距，魏應充也提供永靖偏僻地區農村課輔班、在地技職探索班與技職教育講座，導入多元化的教育資源，並在上月透過頂新和德文教基金會捐款添購8400本英文書籍讓彰化縣10所學校設置「英文愛的書庫」，提升學子英文閱讀力，開拓學生國際視野。

▲▼ 頂新和德文教基金會提供。

▲將才學堂學員學以致用教導課輔班學生做薑餅屋

蕭巧怡表示，創辦人魏應充先生12年前注意到故鄉永靖有許多家長因農忙無暇關注孩子課業，要求基金會開設免費「農村課輔班」，安排專業師資，提供英文、數學課程輔導，希望基金會可以做到學習上的陪伴，並協助培養孩子們的生活品德，目前已有628個孩子受惠。

課輔班學童多數就讀德興國小，這所國小在永靖鄉最西側，位置偏僻，每天只有早、中、晚三班客運公車經過，全校不到50人，其中1/3是新住民小孩，上學期共16位德興國小學童參加「農村課輔班」，其中4人今年畢業，他們從小一至小六都是課輔班學員，基金會還為此特別頒發「魏和德獎助學金」做為畢業禮。

▲▼ 頂新和德文教基金會提供。

▲頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡和課輔班學童一起製作薑餅屋

德興國小楊文娟校長表示，這項活動很有意義，讓因為經濟因素而無法參加安親班的孩子在課後能獲得學習機會，感謝頂新和德文教基金會為偏遠地區孩童累積資源，讓他們有更好的人生發展機會。

聖誕節是感恩及溫暖的節日，18日晚間基金會特別邀請從小就讀課輔班、現在就讀北斗家商綜科三年級朱俊瑋同學，巧扮聖誕老公公來到課輔班現場，給德興國小的孩子們驚喜，朱俊瑋過去也曾參與「將才學堂烘焙技職教育計畫」，在今年的烘焙錦標賽中，與團隊的合作參賽作品成績相當亮眼。

▲▼ 頂新和德文教基金會提供。

▲課輔班學童完成薑餅屋

「我才沒有女朋友，薑餅屋我要自己吃」、「餅乾吃光了，可以再給我嗎?」，小朋友笑說餅乾和糖霜太好吃了，忍不住邊吃邊做，還沒做完材料就沒了，要不然就是薑餅屋蓋到一半崩塌，紛紛跟老師求救，教學現場孩子們的萌言萌語讓放學天黑後的課輔班充滿笑聲。朱俊瑋說：「過去國小國中都是課輔班陪伴著我成長，現在透過烘焙找到自己的興趣和未來的夢想，能利用自己所學幫助更多人，真的很開心！」

▼課輔班學童專心製作薑餅屋。

▲▼ 頂新和德文教基金會提供。

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