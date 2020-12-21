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公益 公益 互助 溫馨

北科大EMBA慈善音樂會　無畏疫情、愛心送暖

▲▼ 遠雄

【企劃特輯】

國立臺北科技大學EMBA經管系所友會主辦及EMBA愛樂社承辦 「2020音樂無界愛相隨．慈善音樂會」，12月27日於北科大中正堂中正廳登場，這場500多人共襄盛舉參與的盛大音樂會，在今年新冠疫情嚴峻的環境下舉辦顯得格外有意義，除了將成功募得的善款捐助弱勢團體，也展現了北科人的溫暖愛心。

本次慈善捐款除了30萬元的募款外，還有由北科大學長姐集資資助因病逝世的華南專班吳國生學長的結餘款項20餘萬全數捐出，讓北科大學長姊對國生學長的小愛化為大愛，救助更多有需要的人。

愛心送暖
本次捐助對象有幼安教養院、春暉啟能中心、愛盲協會、馬利亞社會福利基金會、雅文基金會、家扶中心等六個照顧身心障礙以及經濟弱勢兒少扶助的社會福利團體，北科大經管系所友會理事長 林建龍表示，透過公益活動，提升北科大家庭畢業學長姐與在校生凝聚力，也創造北科大EMBA時時刻刻送愛到社會弱勢每個角落的正面形象。

慈善音樂會由經管107博士班 包小柏學長領唱管理學院院歌，接著陸續由經管系畢業學長姊的樂器表演，經管、工管、資財、桃資班等在校生分別合唱多首精彩的歌曲獲得滿堂喝采，管理學院師長合唱演出『心太軟』 也融化了現場所有聽眾；下半場還有北科大管理學院院長 邱垂昱院長的雙鋼琴演奏、愛樂社團員所組成的烏克莉莉、薩克斯風團及室內樂團帶來多首精彩曲目、以及學長姐的二胡帶來悠揚的國樂，最後由北科大合唱團演唱『城裡的月光』像徵北科人的愛心溫暖了弱勢團體的心房，結束本次音樂會。

每年固定舉辦的慈善音樂會，不僅透過大家的愛心扶助弱勢團體，也為畢業學長姐與在校生搭建更多交流的機會，更展現北科人多元的能力。

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