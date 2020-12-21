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機師居家檢疫只要3天就能外出　陳時中：考慮加嚴

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▲▼立法院衛環委員會,衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲衛福部部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

國籍航空爆群聚感染，源頭直指紐西蘭籍機師（案765）。指揮中心對航空有特殊管理模式，機師居家檢疫3天就能外出，而現在也傳出案765染疫卻在北部趴趴走，足跡正疫調中。指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今（21日）被問到是否將機師檢疫時間延長？他表示，目前看起來機師自主健康管理執行得不是很徹底，會檢討防疫措施並考慮加嚴。

陳時中上午出席立法院社福及衛環委員會，在會前受訪時做出上述表示。目前規定機組員入境時有呼吸道症狀者應採檢，檢驗陰性者須進行居家檢疫14天，而入境無症狀情形下，飛航組員或貨機監貨人員入境後3天內，客艙組員或機務人員入境後5天內，比照社區居家檢疫規定應留在居所不得派飛及外出。也就是說，機師居家檢疫3天、空服員檢疫5天就能外出。

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另外，新冠肺炎肆虐全球，英國因為病毒株變種傳播過快，宣佈「類封城」，包括放寬耶誕假期防疫措施都全面取消，而不少國家都已經限制英國航班，台灣是否也會考慮再度嚴管邊境，進入類封城或限制英國航班？陳時中回應，目前沒有計畫，台灣規定進來都要有PCR證明，並進行14天居家檢疫，所以沒有這樣的顧慮。

跨年進入最後倒數10天，各縣市晚會活動都準備就緒，但因為擔心疫情再爆一波，民進黨立委蘇巧慧質詢時提到，「是否會進一步針對跨年做相關規定？」陳時中表示，一直有在宣導秋冬專案，在戶外人多也要戴口罩。

根據指揮中心公眾集會指引，出現境外移入導致零星社區感染病例時，建議取消或延後非必要、非特定對象、活動形式有密切接觸之集會活動；指引中也明定出現感染源不明本土病例時，建議停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動。

此外，無法落實各項防疫措施集會活動應暫緩辦理；單週出現3件以上社區群聚事件，或1天確診10名以上感染源不明本土病例，建議停止室內5人以上，室外10人以上聚會或活動；本土病例數快速增加，且一半以上找不到傳染鏈時，建議停止所有聚會活動。

面對蘇巧慧的提問，陳時中也當場答應，「會進一步討論相關防疫措施，明定出一全國性的跨年防疫指引，讓大家有個依循。」

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