KTV唱歌看對眼！男霸氣交手機「我單身3年了」　下秒糗爆惹笑全場

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前到KTV唱歌時，和一位男生看對眼，對方感覺也有意思，不僅表示自己單身多年，甚至交出手機證明；怎料，她才剛拿到手機，男生就立刻露餡，超尷尬瞬間也惹笑全場。

女網友昨在「爆怨2公社」提到，前幾天她到凱悅KTV唱歌，遇到一個還不錯的男生；當時，對方聲稱，已經3年沒交女朋友，甚至在她半信半疑時，主動交出手機，表示她可以隨意瀏覽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

傻眼的是，女網友才剛拿到手機，馬上跳出3則訊息，而她則大聲將內容唸出來，分別是「老公」、「你什麼時候要回家」、「等你好久了」。

眼看謊言1秒被揭穿，全場笑到不行，至於男方則以飛快速度，從她手中把手機拿回。對此，網友們不禁笑回，「寧可相信這世上有鬼，也別相信男人的嘴」、「標準渣男騙炮」、「他的確沒有交女朋友啊，因為他有老婆了」、「有家室還出去鬼混」、「最快打臉實錄」、「今天單身啦」、「這男的不行，原因不是渣是太笨」。

另外，不少人也好奇後續發展。對此，原po透露，「他在包廂就躺著睡覺！大概10分鐘後，當什麼事情沒發生過...繼續喝。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。