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女神有練過！輕健身難不倒曾莞婷　運動前後必吃「新感覺」

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▲▼女神有練過！輕健身難不倒曾莞婷　運動前後必吃「新感覺」。（圖／翻攝自影片）

▲曾莞婷私心大推自己超愛的「新感覺雞蛋沙拉」。（圖／翻攝自影片）

消費中心／綜合報導

運動風潮興盛，上健身房成為一件很潮的事，連戲劇女神曾莞婷也會為了維持身材上健身房，希望鍛鍊出美美的體態，然而，想要擁有好身材可不能只是一昧的節食，搭配良好的飲食觀念，攝取正確的食物，才能讓運動效果開外掛！曾莞婷私心大推自己超愛的「新感覺雞蛋沙拉」，近期與BEING fit新世代健身房合作推出「愛輕食•愛運動」引領運動輕食風潮，因此曾莞婷特別抽空前往BEING fit動一動，來場時髦的「輕健身」體驗。▲▼女神有練過！輕健身難不倒曾莞婷　運動前後必吃「新感覺」。（圖／翻攝自影片）

▲曾莞婷在BEING fit新世代健身房做起輕健身項目通通都很到位。

只見曾莞婷在BEING fit新世代健身房做起輕健身項目，根本只是一塊小蛋糕！從TRX、俄羅斯轉體、瑜伽、用小啞鈴做上肢練習通通都很到位，就連上器材做仰臥推舉、直臂夾胸及使用滑步機絲毫難不倒她，看得出來平常累積堅強健身實力，證明「女神有練過」！

▲▼女神有練過！輕健身難不倒曾莞婷　運動前後必吃「新感覺」。（圖／翻攝自影片）

▲曾莞婷愛吃「新感覺雞蛋沙拉」，覺得蛋香超級濃郁。

運動後，曾莞婷立刻拿出秘密武器「新感覺雞蛋沙拉」與教練分享！她說：「我在運動前都會先準備一個新感覺雞蛋沙拉土司墊墊胃、補充蛋白質，運動時不容易有飢餓感，吃起來蛋香超濃郁，而且小小一個放在包包裡很方便攜帶，包裝又不沾手，運動前後吃一樣優雅。」

健身教練Charlene則大讚曾莞婷很內行！因為運動前後確實要好好攝取一些輕食，像是碳水化合物或蛋白質含量高的食物，她指出：「有些人刻意不吃碳水化合物，反而導致運動所需的能量不夠，讓效果大打折扣。而新感覺系列和BEING fit、BEING Sport合作的活動，就是想帶出輕食新時尚的風潮，陪大家一起動出好身材」。

▲▼女神有練過！輕健身難不倒曾莞婷　運動前後必吃「新感覺」。（圖／翻攝自影片）

▲運動後吃點輕食，對健身效果更有幫助。

大家都知道養成運動習慣及正確健身的好處多多，若想讓運動效果事半功倍，Charlene提醒大家，多保持愉悅的心情、補充充足的水分及睡眠都很重要，這些對幫助身體機能修復都有很大的幫助。而曾莞婷則是分享，許多人以為運動＋節食才會瘦，其實應該要有正確觀念，過度節食反而會流失肌肉，必須適時補充食物，而且運動後透過抬腿、泡澡好好放鬆肌肉、身心一起舒壓，才會跟女神一樣愈動愈美，吃出動人好身材。

▲▼女神有練過！輕健身難不倒曾莞婷　運動前後必吃「新感覺」。（圖／翻攝自影片）

▲新感覺推出「愛輕食•愛運動」。

新感覺推出「愛輕食•愛運動」期間限定活動，即日起至2020/12/31，享用完新感覺，憑包裝上兩款活動貼紙，可享BEING fit門市小團班買一送一，或BEING Sport統一健身俱樂部3日免費體驗，想要朝女神之路邁進，加入這波運動輕食風潮，努力成為自己的理想型吧！

▲▼女神有練過！輕健身難不倒曾莞婷　運動前後必吃「新感覺」。（圖／翻攝自影片）

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