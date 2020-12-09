羊肉富含「左旋肉鹼」　專家認證：搭配有氧運動能助脂肪燃燒

▲吳文智說，國產羊各部位肉質與口感都有其特色。（圖／記者黃士原攝）



記者許展溢／台北報導

中華民國養羊協會今（9日）舉辦「青春羊溢好食尚-2020國產羊推廣」記者會，稻江大學餐飲系主任副教授吳文智出席活動特別提到，國產羊各部位肉質與口感都有其特色，可做的菜色變化很多，重點是羊肉富含左旋肉鹼，搭配有氧運動，還可以幫助脂肪燃燒。

吳文智說，國產羊肉是很好運用的食材，且富含左旋肉鹼，並已被證實搭配有氧運動可以幫助脂肪燃燒，所以也開始成為重視健身塑身的人士選用的食材，可說是食尚生活最對味的新選擇。不只羊肉，吳文智表示，羊乳分子小、好吸收，可以改善腸道菌叢生態，能幫助建立屏障，降低過敏機會及降低發炎因子生成等，補充羊奶，不只可以補充鈣，也可以幫助增強抵抗力。

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▲吳文智指出，國產羊各可做的菜色變化很多，重點是羊肉富含左旋肉鹼。（圖／資料照）



藝人羅平今到場分享母親是彰化人，彰化是國產羊飼養的主要地區之一，因此從小就愛吃台灣本土羊肉，並且吃羊肉是不分季節，最近發現市場上可買到小包裝且分切部位的國產羊肉，方便在家料理羊肉。

▲羅平說，吃羊肉可以讓他更輕鬆降低體脂肪。（圖／中華民國養羊協會舉提供）



羅平指出，因為來自印度的父親也很喜愛羊肉，因此不僅在家自己煮羊肉爐，也會製作印度口味的羊肉料理，而本身對身材管理很嚴謹的他，因近日拍攝電視劇需求，對身材要求更嚴格，提到吃羊肉讓他可以更輕鬆降低體脂肪，保持良好的身形。