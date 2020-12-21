數位浪潮下為孩子選購電腦　私廚女王Irene有撇步

▲如何挑選一台兼顧處理及繪圖效能，並且保護孩子眼睛健康的電腦，私廚女王Irene分享她的經驗。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者蒲世芸／採訪報導

對現在的孩子而言，使用電腦與網路來做日常學習和娛樂，早就成為生活的一部分。但來到3C賣場這麼多的選擇，到底該從何下手來為家中小寶貝選購呢？一起來看看私廚女王Irene為就讀小學四年級的兒子，選購電腦的經驗分享。

▲Irene為兒子挑選可以彈性連接各種尺寸的螢幕的ASUS S700TA桌上型電腦，讓孩子使用時眼睛更為舒適，保護眼睛健康。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

私廚女王Irene提到，「兒子在學校有電腦課程，需要做一些文書處理，家裡就需要一台電腦。桌機可以彈性的外接各種尺寸的螢幕，根據我們自己的需求來做選擇，所以更加方便。」另外因應時代對電腦的使用需求，對於小朋友來說有一台優質的電腦，在學校課業學習上也能更事半功倍，因此電腦的選擇很重要。

▲私廚女王Irene分享因工作關係經常要做一些圖文或影片剪輯，ASUS S700TA桌上型電腦在電腦處理和繪圖效能表現優異。

私廚女王Irene說，「兒子在學校電腦課學了一些電腦相關技能，但因為一個禮拜只有一堂課，所以很怕他會因為沒有練習而忘記，回到家時讓他使用電腦，打打字、練習注音拼音等，覺得這些都是滿好的。」Irene繼續補充提到，因為工作關係，自己經常在家做一些圖文或影片剪輯，因此電腦的處理和繪圖效能，是在選購電腦時首要看重的重點之一。因為自己工作需求有在經營粉絲團，所以常常會拍很多照片，還有要發一些文章，所以會希望電腦的繪圖效果，還有儲存空間一定要大，因為很多的照片和菜色都需要存在電腦裡面。

ASUS三創旗艦店店員墜先生，針對私廚女王Irene的需求，介紹了ASUS S700TA桌上型電腦。「會特別推薦這台，主要是因為它搭載的是最新第10代Intel®Core™i7處理器，同時配備NVIDIA®GeForce®RTX 2060顯示卡，所以它兼顧了文書處理和繪圖的高效能。另外還支援外接4K UHD顯示器，並且使用100%全固態電容主機板，因此更加耐用不容易壞！」

▲ASUS S700TA桌上型電腦搭載最新第10代Intel®Core™i7處理器，另外支援外接4K UHD顯示器，可享受高畫質流暢的視覺體驗。

一次到位購買頂規機種，除了可以延長使用年限，ASUS S700TA桌上型電腦最特別的是內建了智慧卡讀卡機。私廚女王Irene就分享，「因為平常很忙，以往都要到國稅局報稅，但桌機有內建的智慧卡讀卡機，真的很方便！現在在家就可以報稅也不用再特別跑一趟了。」

▲內建智慧卡讀卡機不用出門就可以在家報稅，省時更方便。

另外在選購電腦時，除了注意效能，完善的保固也很重要，ASUS S700TA桌上型電腦就有 3年保固，以及到府收送外，還有首年意外人損可以幫你負擔80%的維修費用，第一年還有免費到府維修！讓使用者更方便也更加安心。

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*適用情形請以華碩之保固條款為主