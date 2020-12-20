AirPods Max低功耗模式到底怎運作　蘋果一次說清楚





▲蘋果新品AirPods Max。（圖／取自蘋果官網）

記者余弦妙／綜合報導

Apple所推出的頭戴式耳機AirPods Max終於在先前亮相，該項新品一亮相就或的市場關注，不過Apple並未在AirPods Max加上開關，所以說這款耳機到的低功耗模式到底是怎麼運作的，就變成果粉的討論焦點。

對此，Apple也公布了一份支援文件來針對該問題進行詳細解答，從文件中可以看到，當不使用AirPods Max時，就將它們放在Smart Case中使其進入超低功耗模式，以保持電池電量。但如果將AirPods Max放下並使它們靜止5分鐘，它們會進入低功耗模式以保持電池電量。

但如果AirPods Max從Smart Case離開固定狀態72小時後，AirPods Max會進入低功耗模式，該模式會關閉藍牙並關閉「查找我」以進一步保存電池電量。

Apple也提到，如果不使用AirPods Max時將它們放入Smart Case中，它們會立即進入低功耗模式以保持電池電量。在Smart Case中放置18個小時後，您的AirPods Max會進入超低功耗模式，該模式會關閉藍牙並「查找我」，並最大程度地延長電池壽命。

