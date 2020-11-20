市佔率高達87％　Windows 35歲生日快樂！

▲Windows 10。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

微軟公司所推出的電腦作業系統 Microsoft Windows 最初於1985年問世，直至20日已經年滿35周年，從一開始的Windows 1.0，一直到今日的Windows 10，在經過不斷的更新、改善使用者體驗後，至今總體市佔高達87.03%，在市場上可說是擁有無法撼動的地位。

Windows 1.01是 Windoews作業系統的起點，也是微軟第一次對個人電腦作業系統進行使用者圖形介面的嘗試，內建行事曆、記事本、小算盤等簡單的應用程式，並允許使用者同時執行多程式與任意切換，有別於以往的DOS系統只能鍵入命令操作，使用滑鼠點擊文件和應用程式的行為，揭開了作業系統使用者圖形介面操作的開端。

▲Windows 1.01。（圖／翻攝自 PCjs Machines）

Windows 1.01推出當時市售價格為99美元（約台幣2825元），經過時代與作業系統的演進，Windows 1.01在2001年畫下句點，正式停止更新。隨著CPU、GPU及記憶體等電腦零件的效能成長，Windows 後續也發展成為主要為個人電腦和伺服器使用者設計的作業系統。最新正式版本的 Windows 作業系統為 Windows 10；最新正式版本的伺服器版本為 Windows Server 2019。

根據市調調查公司 NetMarketShare 發布的數據顯示，Windows 作業系統在今年10月擁有87.03%的市佔率；第二名的Mac OS則僅有9.54%市占率，形成相當懸殊的對比。

在電腦作業系統上可呼風喚雨的 Windows，其實也曾經在手機作業系統上有所著墨。微軟在2010年11月8日開始在北美推出初始版本的 Windows Phone 行動作業系統，此後曾搭載在三星、HTC和諾基亞等手機大廠的產品中，不過發展過程歷經多次波折，在2017年第一季度中，Windows Phone的市場份額僅有0.1%，在2018年部份國家Windows Phone的市場份額更是接近於0，微軟執行長納德拉也表示微軟的移動戰略已失敗。