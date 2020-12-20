南非也爆新毒株！年輕人更容易感染　海灘畢業趴千名高中生確診

▲南非首都開普敦附近的卡雅利沙鎮（Khayelitsha），一名老婦人用布作為臨時口罩遮住口鼻。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南非第二波新冠病毒爆發後，已超過2.4萬人因染疫死亡，佔全非洲新冠死亡人數近40%。然而，南非衛生部長衛生部長姆希齊（Zweli Mkhize）於18日宣布，研究人員發現一種與上周在英國出現的新毒株類似的「變異新冠毒株」，而且似乎比之前更容易傳染年輕人。另外，上周一場海灘畢業派對中，有千名高中生確診。

根據《華盛頓郵報》報導，南非上周一個濱海小鎮中3000多名高中生參加了大型畢業派對，其中1000多人確診新冠肺炎，數百人拒絕檢測，或故意提供錯誤的聯絡電話。衛生部長姆希齊18日更宣布，南非出現與英國南部類似的新毒株，且對年輕人的影響比之前的病毒更嚴重。

姆希齊說，臨床醫師提供的數據顯示，越來越多沒有合併症（co-morbidities）的年輕人出現了嚴重症狀，這證明了我們正處的第二波疫情是由此新變種病毒驅動的，病例目前呈指數成長，可能有必要採取額外的限制措施，「畢業派對上的年輕人未帶口罩還喝醉，根本不關心防疫規定。」

報導指出，南非16日新增確診超過1萬例，目前共91.2萬人確診、2.4萬人死亡，佔全非洲死亡案例的將近40%，非洲的早期疫情也被認為是由南非首都開普敦的超級傳播事件所引起。專家表示，非洲死亡率較高是因為65歲以上的人口比例較高，因此更容易出現併發症。

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