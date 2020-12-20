台灣政府不歡迎　上海台協返台徵才喊卡「職缺留給台青」

▲上海台協今年不在台舉辦徵才博覽會，圖為第二屆活動。（圖／ETtoday新聞雲資料圖）



文／中央社記者張淑伶上海20日電

疫情下，兩岸不少交流都受到衝擊。上海台協的返台徵才活動今年暫停，且明年徵才對象預計以在上海的台青為主。而邁入第5屆的兩岸（滬台）青年藝術家交流展，則堅持年年舉行。

上海市台灣同胞投資企業協會（上海台協）副會長胡興中18日在「2020第五屆兩岸（滬台）青年藝術家交流展」開幕活動中告訴中央社記者，今年上海台協不回台灣舉辦徵才博覽會，原因除了疫情影響，「台灣政府也不歡迎」。

上海台協從2017年到台灣舉行徵才博覽會，由在滬台商提供工作機會，至今已舉辦3屆。胡興中表示，過去他們曾在租借徵才活動場地時遇到許多限制。

胡興中說，今年上海就業機會本來就少，找到好工作更不容易，明年上海台協辦的徵才活動希望優先讓上海台商的子弟或者留在上海的畢業台青多一些機會。

▲上海台商認為政府不歡迎台協在台徵才，圖為第二屆活動。（圖／ETtoday新聞雲資料圖）



據他表示，目前在上海的台灣青年及學生已有3萬人，每年台籍畢業生有800多人。受到疫情影響，有些台商子女年初返台過年後就沒有再到大陸，大陸的老闆也不可能把工作留那麼久，所以有些便選擇在台就業。

兩岸交流活動有些中斷、有些則持續進行。「2020 第五屆兩岸（滬台）青年藝術家交流展」18日在上海登場，展期至明年1月3日，共有台灣85幅、上海65幅作品參展。參展作品包括台灣藝術大學、上海大學畢業及在學師生作品等。

主辦單位上海錦沅文化董事長儲鈾受訪時表示，即使有疫情，仍堅持每年都辦這個交流展，也鼓勵觀眾收藏，希望更多人來支持兩岸的年輕人。