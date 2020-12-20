　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

台灣政府不歡迎　上海台協返台徵才喊卡「職缺留給台青」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 第二屆上海台協徵才博覽會 。（圖／記者周怡德攝）

▲上海台協今年不在台舉辦徵才博覽會，圖為第二屆活動。（圖／ETtoday新聞雲資料圖）

文／中央社記者張淑伶上海20日電

疫情下，兩岸不少交流都受到衝擊。上海台協的返台徵才活動今年暫停，且明年徵才對象預計以在上海的台青為主。而邁入第5屆的兩岸（滬台）青年藝術家交流展，則堅持年年舉行。

上海市台灣同胞投資企業協會（上海台協）副會長胡興中18日在「2020第五屆兩岸（滬台）青年藝術家交流展」開幕活動中告訴中央社記者，今年上海台協不回台灣舉辦徵才博覽會，原因除了疫情影響，「台灣政府也不歡迎」。

上海台協從2017年到台灣舉行徵才博覽會，由在滬台商提供工作機會，至今已舉辦3屆。胡興中表示，過去他們曾在租借徵才活動場地時遇到許多限制。

胡興中說，今年上海就業機會本來就少，找到好工作更不容易，明年上海台協辦的徵才活動希望優先讓上海台商的子弟或者留在上海的畢業台青多一些機會。

▲ 第二屆上海台協徵才博覽會 。（圖／記者周怡德攝）

▲上海台商認為政府不歡迎台協在台徵才，圖為第二屆活動。（圖／ETtoday新聞雲資料圖）

據他表示，目前在上海的台灣青年及學生已有3萬人，每年台籍畢業生有800多人。受到疫情影響，有些台商子女年初返台過年後就沒有再到大陸，大陸的老闆也不可能把工作留那麼久，所以有些便選擇在台就業。

兩岸交流活動有些中斷、有些則持續進行。「2020 第五屆兩岸（滬台）青年藝術家交流展」18日在上海登場，展期至明年1月3日，共有台灣85幅、上海65幅作品參展。參展作品包括台灣藝術大學、上海大學畢業及在學師生作品等。

主辦單位上海錦沅文化董事長儲鈾受訪時表示，即使有疫情，仍堅持每年都辦這個交流展，也鼓勵觀眾收藏，希望更多人來支持兩岸的年輕人。

 
ET快訊
舒淇火鍋聚餐「一整排大咖男女神」！豪曬19支酒交友圈超狂
任達華「滿臉白鬍子」蒼老近照瘋傳！　網驚認不出
獨／公務員喝花酒3度框小姐涉貪　一二審都判無罪
蘇偉碩反萊豬遭約談　檢警證實取消了
快訊／今增3確診　台籍女機師2名同事也染疫
瘦子玩笑開大了！ 結果餐廳「被給一顆星」糾正還是GG
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

台灣政府不歡迎　上海台協返台徵才喊卡「職缺留給台青」

西進18年止步疫情　台資品牌「一茶一坐」吹熄燈號　

她用「熱熔膠條自慰」插錯洞！10公分卡進膀胱忍到「人膠合一」

螞蟻被指「無照駕駛」後　京東、百度、騰訊也下架網路存款產品　

擁吻完被老公推落懸崖！奇蹟孕婦出面：我死他一定裝悲情花遺產

全球銷售第1無人機被列黑名單　大疆：在美照賣不誤

陸官場「屆齡退休」潛規則　他謊報年紀「小10歲」只為了繼續貪

中華炎帝神農文創大賽　台灣2作品獲獎

富千金帶1.4億元嫁農村小伙！網友卻發現他一直「面無表情」

63歲確診男從醫院逃跑　港警公布照片尋人

高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

球星不雅片風破！2男嫌上銬現身　警查獲3行動硬碟

職籃球員不雅影片瘋傳！　陳建州：盡最大努力保護球員

神救援！伯鹹豬手飄移鄰座女生　正義乘客「帥氣跺腳」強行逼退

美容結束「孤單坐角落」等家長接　紅貴賓委屈看窗外...見媽秒燦笑

網愛逼球星自慰！正妹真身「2男嫌」上銬現身　警查獲3行動硬碟

台灣政府不歡迎　上海台協返台徵才喊卡「職缺留給台青」

西進18年止步疫情　台資品牌「一茶一坐」吹熄燈號　

她用「熱熔膠條自慰」插錯洞！10公分卡進膀胱忍到「人膠合一」

螞蟻被指「無照駕駛」後　京東、百度、騰訊也下架網路存款產品　

擁吻完被老公推落懸崖！奇蹟孕婦出面：我死他一定裝悲情花遺產

全球銷售第1無人機被列黑名單　大疆：在美照賣不誤

陸官場「屆齡退休」潛規則　他謊報年紀「小10歲」只為了繼續貪

中華炎帝神農文創大賽　台灣2作品獲獎

富千金帶1.4億元嫁農村小伙！網友卻發現他一直「面無表情」

63歲確診男從醫院逃跑　港警公布照片尋人

打造全台第一！台東夜市環保設備補好補滿　業者拼勁感動饒慶鈴

陳加恩中性氣質圈粉！「激短帥金髮」神似韓花美男

味全龍洽談田澤純一　富邦悍將曾放觀察名單

房子登記在亡夫名下！　她一查「十幾名繼承人」嚇歪

虧大了！翻牆闖民宅偷600元小米監視器　免坐牢代價18萬

法國「冰人」為替罹癌兒童募款　躺冰塊堆中2.6小時刷新世界紀錄

8款年度總銷售最好的精品包　LV Pont 9、CELINE Cabas迷你版人見人愛

力挺蘇偉碩！江啟臣：重點是擁有權力的蔡政府對人民做了什麼

全台首案！深化農遊攸關縱谷發展　鹿野鄉地方創生館簽約

保時捷「凱燕休旅車」產量破100萬輛！品牌救命神車就是它

王思佳「胸口下滑」兩點走光！　乳暈看光光...全場看傻啦

大陸熱門新聞

富千金帶1.4億元嫁！新郎卻「面無表情」

仙女管插進胃！嫩妹每天一次快崩潰

她逼不忠男友結紮賠215萬　隔天魂斷酒店

擁吻完被老公推落懸崖！奇蹟孕婦出面了

聯結車急剎　鋼板削掉整個車頭

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

毒妻逼死我！WePhone創辦人PO遺言自殺亡

少女仰頭跳樓亡　惡老闆旅遊嗨翻

妙齡女農藥中毒身亡　生前透露遭性侵

女子退包裹被快遞員打　整形費43萬元

她膠條自慰插錯洞！卡進膀胱「人膠合一」

國小生留絕望手寫信跳樓：我活得太累了！

被美列入實體黑名單　大疆：繼續銷售

陸端法條審查外商投資安全 台灣列其中

更多熱門

相關新聞

外包超夯年增4成　每人平均月收入增16K、每週多12小時工作

外包超夯年增4成　每人平均月收入增16K、每週多12小時工作

2020年因受到新冠疫情影響就業市場低迷，不過反觀外包產業的發展卻意外熱絡，根據人力銀行統計，11月份新會員數，較去年單月成長1.4倍，而平台上的接案案量也較去年成長近4成。

林管處徵7約僱缺　53考生搶爭鐵飯碗入場券

林管處徵7約僱缺　53考生搶爭鐵飯碗入場券

彰銀明年徵才估約百人　4方向留住年輕人

彰銀明年徵才估約百人　4方向留住年輕人

收到「叫狗式」面試通知！求職妹傻眼

收到「叫狗式」面試通知！求職妹傻眼

營建工程人力需求創13年來新高　勞動部分析3大主因

營建工程人力需求創13年來新高　勞動部分析3大主因

關鍵字：

上海台協徵才

讀者迴響

熱門新聞

年收200萬女「聯誼」竹科男　急婚GG

台男上傳不雅照美國秒通報！網驚呆

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光

即／桃機附近傳爆炸聲！黑煙秒竄天際　消防救援中

逃不了疫情海嘯！2020全台熄燈飯店

好市多熱食區經典食物停賣　網全崩潰

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

郭主義曾「負債」養大3孩…痛失愛女哭斷腸

愛上離婚女房東　小鮮肉「曝近況」！網歪樓

考照魔王題！「汽機車到路口誰該禮讓」　超過一半答錯

富千金帶1.4億元嫁！新郎卻「面無表情」

小S激動快大哭！許老三「倒立咬金牌」得冠軍

陳建州一聽「范瑋琪聲音」　籃球場上哭翻！

阿公載狗孫兜風！塞爆菜籃肉溢出

韋禮安唱一半突「崩潰大哭中斷演出」！

更多

最夯影音

更多
高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人

高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人
A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面