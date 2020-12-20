冬至必吃湯圓優惠一看！指定品8折起　懶人吃法、創意吃法大公開

▲「桂冠森永牛奶糖包餡小湯圓」是今年亮點新品之一。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

冬至即將來臨，各大量販超市及超商紛紛搶攻暖胃商機，全聯即日起至12/21推出經典口味湯圓8折起，還獨家開賣「變色湯圓」、懶人剪刀料理「家傳水晶湯圓」。而今年新亮點甜點系湯圓，包括「桂冠森永牛奶糖包餡小湯圓」、「義美黑糖珍奶湯圓」在頂好和全聯都強力主打，頂好更公開「冰火雙重奏」創意吃法。另外萊爾富便利商店也推出指定湯圓任2件8折優惠。

▲全聯開發方便的懶人剪刀料理「家傳水晶湯圓」，期間限定開賣。（圖／全聯提供）



全聯

全聯獨家推出「大裕食品變色龍彩虹圓」，白色湯圓煮完會變色，估計可受到小朋友喜愛；此外還推出超方便鹹湯圓吃法，由於過去鹹湯圓要加料、烹煮較麻煩，減少消費者享用的機會，因此今年特別開發超省事剪刀料理「家傳水晶湯圓」，只要覆熱就可品嚐，期間限定12/18～12/24販售售價99元。而話題的「桂冠森永牛奶糖包餡小湯圓」、「義美黑糖珍奶湯圓」也業者主打亮點。

即日起至12/21，全聯推出經典口味湯圓8折起，同時在「PXGo!全聯線上購」也可以分批取貨享優惠，期間祭出「冬至傳情意」活動，轉贈指定商品即可回饋100福利點，品項涵蓋湯圓及周邊食材，不論想分享、送禮或團購都能面面俱到。

▲頂好超市也引進並主打「桂冠森永牛奶糖包餡小湯圓」、「義美黑糖奶茶湯圓」。（圖／業者提供）



頂好、JASONS

頂好超市也引進並主打「桂冠森永牛奶糖包餡小湯圓」、「義美黑糖奶茶湯圓」，還提供加入創意冰淇淋、吐司的「冰火雙重奏」創意吃法；而JASONS MARKET PLACE則推出頂級上海菜餐廳「紅豆食府」的「鴻運四喜湯圓」，以及經典傳統「上海合興」湯圓。

簡單2步驟，做出創意新吃法：

1.準備好花生湯圓或是芝麻湯圓、巧克力冰淇淋、吐司兩片。

2.將煮好的花生湯圓或芝麻湯圓與巧克力冰淇淋夾進吐司中，如有吐司壓模器，則可使用將吐司四邊收口，即可完成。

▲萊爾富推出冬至湯圓優惠。（圖／萊爾富提供）

萊爾富

萊爾富搶攻暖胃商機，採門市「現場販售」、「DM預購」與虛實整合的「萊購物」平台三管齊下，即日起至2021年2月23日前，民眾可在全台萊爾富門市購買桂冠芝麻湯圓（售價52元）、桂冠花生湯圓 （售價52元）、桂冠鮮肉湯圓（售價52元）享「任2件8折」優惠。

即日起至2020年12月22日前，民眾也在全台萊爾富門市透過「品湯達人」M字摺預購DM，直接刷讀條碼，就能購買到限量老饕必吃的小吃店南園湯圓（豬肉/芝麻/花生）260g/十入裝，享超值優惠價150元，數量有限，售完為止。

而主打虛實整合，享全館免運的「萊購物」平台，也從即日起至明年1月5日前，推出老饕必吃的小吃店南園湯圓（芝麻/花生）260g/十入裝(售價170元)，享優惠價150元。

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