　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2020臺中電競嘉年華開跑　虛擬偶像現身酷城市邀你FUN肆玩

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲2020臺中電競嘉年華，為期3天的活動豐富多元，要讓來到電競「酷城市」的人都能「FUN肆玩」。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／台中報導

2020臺中電競嘉年華熱鬧開跑，開幕記者會特別安排臺中市運動局局長李昱叡與3位虛擬偶像麗莎Lisa、醬醬，以及由臺中在地團隊創造的虛擬偶像：雨宮夢隔空互動，展現臺中對於動漫以及電競的新穎趣味。

▲▼2020臺中電競嘉年華開跑 虛擬偶像現身酷城市邀你FUN肆玩。（圖／記者吳杰澄攝）
▲虛擬偶像隔空互動，展現臺中對於動漫及電競的新穎趣味。（圖／記者吳杰澄攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

臺中市運動局局長李昱叡強調，電子競技運動除了是現在青少年喜歡之外，在國際重要賽事，包含未來的亞運，已將其列為正式競賽項目之一，基於人才培育的立場，還有推展臺中競技運動的多元，讓臺中在地人才可以站上國際舞台發光，所以市長盧秀燕也把電子競技運動列為重要政策來推動。

▲▼2020臺中電競嘉年華開跑 虛擬偶像現身酷城市邀你FUN肆玩。（圖／記者吳杰澄攝）
▲2020臺中電競嘉年華熱鬧開跑。（圖／記者吳杰澄攝）

「其實我們是在培育電競產業，很需要的很多的，各種不同的專業人才，我們台灣，我想大家努力的話，我們跟世界其他國家比，我們是不會輸的。」提供場地的光科技大學董事長則指出，電競產業的範疇越來越廣，需要的專業、技術也越來越多元，因此培育相關人才已是高中及大專院校的任務。

▲▼2020臺中電競嘉年華開跑 虛擬偶像現身酷城市邀你FUN肆玩。（圖／記者吳杰澄攝）
▲跨欄王子陳傑(左)為臺中電競嘉年華代言。（圖／記者吳杰澄攝）

產官學攜手合作推動臺中電競嘉年華，提供電競好手一個互相較勁的舞台外，也可望進一步活絡在地經濟。值得一提的是，今年還邀請到跨欄王子陳傑為活動代言，鼓勵年輕人勇於追夢，他說：「我們都一樣就是在追求極限或是一直不斷突破，其實我也希望能跟著他們一起加油，在這麼好的環境下，包括臺中市政府已經舉辦了2年臺中電競嘉年華，這麼大力的支持，我們可以一起為了臺中甚至台灣，跟世界來去做競爭。」

▲▼2020臺中電競嘉年華開跑 虛擬偶像現身酷城市邀你FUN肆玩。（圖／記者吳杰澄攝）
▲▼臺中電競嘉年華提供電競好手一個互相較勁的舞台。（圖／記者吳杰澄攝）
▲▼2020臺中電競嘉年華開跑 虛擬偶像現身酷城市邀你FUN肆玩。（圖／記者吳杰澄攝）

為期3天的臺中電競嘉年華，活動豐富多元，除了將臺中「動漫城市意象」轉以動態活潑的數位方式呈現，為電競「酷城市」再添看頭，也舉辦精彩賽事，並邀請多位實況主網紅到場同樂。執行單位東森新媒體副董事長馬詠睿進一步說道，「第一天我們有校園盃競賽，經由我們8個多月的選拔之後，將會誕生出冠軍，第二天有Switch遊戲交流賽，第三天則請來網紅與Coser一起跟大家共同享受嘉年華。」

▲▼2020臺中電競嘉年華開跑 虛擬偶像現身酷城市邀你FUN肆玩。（圖／記者吳杰澄攝）
▲參加「臺中電競大冒險」還有機會抽中電競周邊產品。（圖／記者吳杰澄攝）

另外在僑光科技大學主現場，還有「臺中電競大冒險」活動，只要挑戰完成四道關卡就有機會抽中電競周邊產品，讓參與民眾也能「FUN肆玩」盡興而歸。

ET快訊
備註珍珠少一點！飲料店「直接大方請」暖炸　她一看字條尷尬了
Rain被逼問「與金泰希交往秘辛」　首曝單戀過程！
職籃球星不雅片流出2人遭逮　「集團」分工內容曝光
小S快大哭　許老三嘻哈舞賽冠軍「倒立咬金牌」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

偶包掉了啦！萬人瘋傳「1秒崩壞甜美妹」笑瘋　30組對比照爆傳神

2020臺中電競嘉年華開跑　虛擬偶像現身酷城市邀你FUN肆玩

備註珍珠少一點！飲料店「直接大方請」暖炸　她一看字條尷尬了

幸福南大歡慶122週年　表揚特殊貢獻獎、第33屆傑出校友

被搭訕差點轉身就走！謝國樑下秒哽咽讚奇遇：你就是我一直找的人

少了境外生學費損失3億！2020疫情擊台灣高教　學霸「海歸」台頂大

張國煒執飛！星宇航空「雙城號」起飛　大啖冰淇淋再逛限定市集

機車族好康！元旦起「考照前先上駕訓班」　前1萬人爽補1300元

砸5萬住月子中心「湯裡撈出大S鐵鉤」　人夫控5點出包：老婆還氣哭

女兒點香扮鬼臉「拜拜回家2懲罰」　媽感激：土地公幫我教小孩

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

《Bad Romance》「七段高音」挑戰來了　李玟、鄧紫棋、黃霄雲狂飆太驚人！

楊丞琳獻出第一次！向Blackpink御用老師學舞　編舞本人教《Not Shy》她興奮到爆

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

林志玲為懷孕吃胖自己　喊話「小天使趕快報名來我這邊」

偶包掉了啦！萬人瘋傳「1秒崩壞甜美妹」笑瘋　30組對比照爆傳神

2020臺中電競嘉年華開跑　虛擬偶像現身酷城市邀你FUN肆玩

備註珍珠少一點！飲料店「直接大方請」暖炸　她一看字條尷尬了

幸福南大歡慶122週年　表揚特殊貢獻獎、第33屆傑出校友

被搭訕差點轉身就走！謝國樑下秒哽咽讚奇遇：你就是我一直找的人

少了境外生學費損失3億！2020疫情擊台灣高教　學霸「海歸」台頂大

張國煒執飛！星宇航空「雙城號」起飛　大啖冰淇淋再逛限定市集

機車族好康！元旦起「考照前先上駕訓班」　前1萬人爽補1300元

砸5萬住月子中心「湯裡撈出大S鐵鉤」　人夫控5點出包：老婆還氣哭

女兒點香扮鬼臉「拜拜回家2懲罰」　媽感激：土地公幫我教小孩

醫美版神鬼交鋒！美魔女賣課程吞百萬...醫院報案驚知：她3案通緝

澄清湖獅子會捐贈「扶幼專車」　屏東家扶送愛33鄉鎮更便利

盼20年見證台灣職籃誕生　許晉哲終圓夢

大專足聯／海大補體資生頻出賽磨鬥志　基隆雨淋潮濕辛苦練習

北北桃水肥大戰　北市反嗆桃園：別讓市民到外縣市求救

SEVENTEEN「隔離中」KBS硬叫去預錄　工作人員爆：不准他們戴口罩

6顆毛球每天霸佔機車！　踏板上的牠「搶輸寶座」臉超苦：冷冷

超神準！想像你是貓，憑直覺挑一樣東西測「內心黑暗面」

妙齡女拍影片自白「遭性侵」！3天後農藥中毒慘死…丈夫聽判決崩潰

台裔市長牽線　蕭美琴加州分享台灣防疫經驗：不是魔術

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

生活熱門新聞

張爸與他的一千個帳號　張文政

花8千住羅東溫泉酒店　小夫妻裸體躺床被闖門

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

女童留長髮　園方未過問直接剪掉

電影少女的明星夢　前Ptt新聞部發言人高嘉瑜

徵剪片只匯20元！男逼求分期看傻千人

北北基宜豪大雨　北台雨不會下到明年初

颱風明日生成！周一南台灣有雨

樹林高中爆集體作弊！20學生用LINE傳送英文答案

不敢承認是板主　前股票板主潘仕軒

2021燈會禁車令　網灌爆林智堅fb

看電影拍照被抓　她竟公審影城

台籍女機師染疫接觸者增至59人！檢驗結果明出爐

翻Google地圖舊街景！「貨車上熟悉身影」讓網鼻酸

更多熱門

相關新聞

「酷城市FUN肆玩」打造臺中玩家盛會

「酷城市FUN肆玩」打造臺中玩家盛會

「2020年臺中電競嘉年華」12月18日至20日於僑光科技大學正式開幕，此次盛會是由臺中市政府運動局與新聞局共同主辦，由《ETtoday新聞雲》承辦。當天由知名網紅咪妃擔任開幕式主持人，為一連三天的精彩活動拉開序幕。

電競嘉年華跨欄王子陳傑力挺

電競嘉年華跨欄王子陳傑力挺

虛擬之王選拔賽11月18日全程直播

虛擬之王選拔賽11月18日全程直播

臺中電競嘉年華12/18登場　盧秀燕打造「酷城市」邀全民參加

臺中電競嘉年華12/18登場　盧秀燕打造「酷城市」邀全民參加

台中電競嘉年華12月登場　盧秀燕：打造酷城市

台中電競嘉年華12月登場　盧秀燕：打造酷城市

關鍵字：

臺中電競嘉年華跨欄王子陳傑酷城市FUN肆玩僑光科技大學英雄聯盟校園盃虛擬偶像

讀者迴響

熱門新聞

即／郭主義「愛女輕生亡」　小女兒發80字聲明

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

魔老闆囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

愛上離婚女房東　小鮮肉「曝近況」！網歪樓

敲門想聊天…《型男大主廚》古錐師驚見愛女死在陽台

快刪掉！Chrome、微軟Edge 內藏「28種惡意擴充」

陳建州怒嗆媒體　自慰影片遭汙名化

張爸與他的一千個帳號　張文政

郭主義愛女「本來今年宴客」　夫妻臉書都閃照

秀英直接回答：少女時代是8人

特休沒用完！他爽曬薪資單「多領7萬塊」

花8千住羅東溫泉酒店　小夫妻裸體躺床被闖門

蔡依林《甜秘密》MV遭負評！廖人帥失眠

木星哽咽哭了！交往13年男友不結婚：真的很難

更多

最夯影音

更多
超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢
屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

《Bad Romance》「七段高音」挑戰來了　李玟、鄧紫棋、黃霄雲狂飆太驚人！

《Bad Romance》「七段高音」挑戰來了　李玟、鄧紫棋、黃霄雲狂飆太驚人！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面