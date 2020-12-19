2020臺中電競嘉年華開跑　虛擬偶像現身酷城市邀你FUN肆玩

▲2020臺中電競嘉年華，為期3天的活動豐富多元，要讓來到電競「酷城市」的人都能「FUN肆玩」。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／台中報導

2020臺中電競嘉年華熱鬧開跑，開幕記者會特別安排臺中市運動局局長李昱叡與3位虛擬偶像麗莎Lisa、醬醬，以及由臺中在地團隊創造的虛擬偶像：雨宮夢隔空互動，展現臺中對於動漫以及電競的新穎趣味。



▲虛擬偶像隔空互動，展現臺中對於動漫及電競的新穎趣味。（圖／記者吳杰澄攝）

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臺中市運動局局長李昱叡強調，電子競技運動除了是現在青少年喜歡之外，在國際重要賽事，包含未來的亞運，已將其列為正式競賽項目之一，基於人才培育的立場，還有推展臺中競技運動的多元，讓臺中在地人才可以站上國際舞台發光，所以市長盧秀燕也把電子競技運動列為重要政策來推動。



▲2020臺中電競嘉年華熱鬧開跑。（圖／記者吳杰澄攝）

「其實我們是在培育電競產業，很需要的很多的，各種不同的專業人才，我們台灣，我想大家努力的話，我們跟世界其他國家比，我們是不會輸的。」提供場地的光科技大學董事長則指出，電競產業的範疇越來越廣，需要的專業、技術也越來越多元，因此培育相關人才已是高中及大專院校的任務。



▲跨欄王子陳傑(左)為臺中電競嘉年華代言。（圖／記者吳杰澄攝）

產官學攜手合作推動臺中電競嘉年華，提供電競好手一個互相較勁的舞台外，也可望進一步活絡在地經濟。值得一提的是，今年還邀請到跨欄王子陳傑為活動代言，鼓勵年輕人勇於追夢，他說：「我們都一樣就是在追求極限或是一直不斷突破，其實我也希望能跟著他們一起加油，在這麼好的環境下，包括臺中市政府已經舉辦了2年臺中電競嘉年華，這麼大力的支持，我們可以一起為了臺中甚至台灣，跟世界來去做競爭。」



▲▼臺中電競嘉年華提供電競好手一個互相較勁的舞台。（圖／記者吳杰澄攝）





為期3天的臺中電競嘉年華，活動豐富多元，除了將臺中「動漫城市意象」轉以動態活潑的數位方式呈現，為電競「酷城市」再添看頭，也舉辦精彩賽事，並邀請多位實況主網紅到場同樂。執行單位東森新媒體副董事長馬詠睿進一步說道，「第一天我們有校園盃競賽，經由我們8個多月的選拔之後，將會誕生出冠軍，第二天有Switch遊戲交流賽，第三天則請來網紅與Coser一起跟大家共同享受嘉年華。」



▲參加「臺中電競大冒險」還有機會抽中電競周邊產品。（圖／記者吳杰澄攝）



另外在僑光科技大學主現場，還有「臺中電競大冒險」活動，只要挑戰完成四道關卡就有機會抽中電競周邊產品，讓參與民眾也能「FUN肆玩」盡興而歸。