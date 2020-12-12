7千份「2021年交通月曆」免費送！170處發送地點名單出爐

▲交通部2021年月曆封面。（圖／交通部）



記者李宜秦／台北報導

迎接2021年，交通部為與大眾分享2020年服務與建設成果亮點，以及推動交通科技產業會報的績效與願景，設計製作「2021年交通月曆」，將於170個據點發送7000份的月曆，民眾可免費索取。

交通部表示，「2021年交通月曆」的特色設計共有三大亮點，包括月曆主題、內頁展現、封面設計，呈現交通部在全球COVID-19疫情下，交通部為使臺灣人民安全不變、交通暢行不變，洞察趨勢、超前部署，拼盡全力服務及建設的精神，陪伴全民度過2021年的每一天。

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月曆主題為「人本交通」，以12個月份串起交通部運輸、郵政、觀光以及氣象各業，展現重要交通建設景觀、服務成果、推動產業鏈結等量能。

▲▼交通部2021年月曆內頁。（圖／交通部）

內頁展現在大圖呈現台9線蘇花公路山區路段改善等2020年政績成果，小圖呈現交通科技產業會報12個小組績效及未來願景，傳達本部推動產業興利、科技創新及以人為本的互動與感動服務。此外，月曆加入與交通有關節日如觀光節、郵政節等，突顯出交通月曆的特色。

封面設計背景採用紅色輔以金色的鮮明喜氣，搭配繽紛色塊組合成幾何的臺灣意象，其中並呈現重要交通建設景觀，寓意各項願景工程串起各地人與人的交流。

▲交通部發送月曆開放免費領取。（圖／資料照）

交通部表示，「2021年交通月曆」已自12月10日(星期四)上午9時起，開放供民眾索取，共170個據點可領，限量7000份，各發送地點月曆數量有限，送完為止。

交通部表示，展望新的一年，交通部將持續秉持以人為本的理念，依循「安全、效率、品質、綠色」四大施政主軸，以專業呈現交通服務及各項建設，體現「交流感動、通往美好」的目標，傳達「交通就是感動」的施政內涵。