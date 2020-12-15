溫昇豪、陳庭妮化身火戰士　北市消防局月曆只送不賣快來收藏

▲北市消防局與公視合作和溫昇豪、陳庭妮合作推出消防月曆。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

台北市消防局與公共電視、myVideo合作共推「火戰士」防災宣導月曆，由公視製播的消防職人劇「火神的眼淚」演員溫昇豪、陳庭妮和消防人員協力完成，消防局表示從16日起開放網路登記贈送，呼籲有興趣的民眾請儘早登記索取。

消防局表示，這是消防局首次和公視及myVideo攜手合作，共同推出2021「火戰士」防災宣導月曆，並由消防專業職人劇「火神的眼淚」演員溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷與台北市消防人員共同協力完成。

「火戰士」月曆是以預防火災、搶救災害、緊急救護等不同消防勤務情境，再搭配「火神的眼淚」劇照，共同展現消防專業與精神。月曆每頁都有防災小叮嚀，提醒民眾注意生活上的防災細節，影迷可收藏月曆，並認識消防工作增加防災知識。

消防局說這套極具收藏價值「火戰士」防災月曆只送不賣，想索取的民眾可於明天上午10時起至21 日深夜12時止，至台北市消防局臉書粉絲專頁填單即可，前500名填單者即可獲得月曆1份，數量有限送完為止。「火戰士」防災月曆消防局也提供電子版，有興趣民眾可到消防局官網、台北市防災資訊網下載收藏。

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