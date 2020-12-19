人間至痛！彰化父頭七夜...獨子車禍亡　喪家連兩天辦告別式

▲▼彰化線西黃父頭七夜法會後，獨子買消夜車禍亡，家屬接連兩天辦告別式，令人鼻酸。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣線西鄉頂犁村一名56歲黃姓男子8日因病去世，沒想到19歲的獨子頭七法會當晚外出幫家人買消夜，卻在途中遭撞身亡，讓喪家接連送走兩人，只能心痛地在黃男訃聞上獨子的部分加上「方框」，示意身亡，黃父19日辦告別式，兒子20日辦，喪家連辦兩場告別式，人間至痛，出席告別式僅少數親友和鄰居，場面哀淒。

黃姓男子8日病逝後，告別式訂在19日舉行，家人在13日晚間11點多辦完頭七法會後，由於風大天冷，黃的19歲獨子騎車外出幫家人買宵夜，返家途中行經中車路時，與27歲黃姓女駕駛的轎車發生撞擊，黃姓獨子當場噴飛至少5公尺，機車被撞到扭曲變形。

警消到場時，黃姓獨子已無呼吸心跳，頭部及手腳有些微擦傷，右手及右大腿有明顯封閉性骨折，送醫後不治身亡，而車禍地點僅距離家門200公尺。

黃姓獨子突然離世，黃父的訃聞上也將獨子的名字框起，代表名單中此人離世。此外，黃家也將獨子的告別式排在20日，與黃父的告別式僅差一天。

到場致意的縣議員賴清美表示，黃家連續兩天辦兩場告別式，實在是人間至痛，上午的告別式，僅少數親友和鄰居參加，場面簡單哀淒。

賴說，親人接連辦告別式的情形罕見且令人悲痛，選區內也發生過一對年邁夫妻相隔一天病逝的事情，不過家人覺得夫妻倆生前感情好，所以選在同一天辦告別式。

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