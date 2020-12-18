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「民進黨快被社會唾棄、人民制裁」　洪秀柱FB發文力挺蘇偉碩

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▲▼國民黨全代會場外「瘦肉精零檢出公投連署」記者會,洪秀柱（圖／記者周宸亘攝）

▲洪秀柱發文嗆民進黨。（圖／記者周宸亘攝）

記者邱茀濱／綜合報導

長期關注萊豬議題的醫師蘇偉碩，先前頻頻發表萊劑恐危害健康言論，遭衛福部函文警政署告發違反食安法。對此，前國民黨主席洪秀柱今（18）日在臉書發文力挺蘇醫師，並嗆民進黨徹底體現「權力使人腐化」這句名言，相信很快將會被社會唾棄、被人民制裁！

洪秀柱在臉書發文說，繼屏東信功肉品、雲林豬農等人之後，蘇醫師成為下一位因站在「萊豬的對立面」而被「查水錶」的受害者；相信很多人已對民進黨意圖利用「查水表」製造寒蟬效應的作為見怪不怪了，但蘇醫師卻是曾經與綠營一起反美牛的老戰友，甚至被民進黨邀到立法院開記者會、一起上街頭抗爭的「專家」。

「過去民進黨反美牛進口時的言論，直接稱美牛是毒牛。」洪秀柱質疑，當時本黨僅開放30月齡以下、排除內臟、且在安全容許量規範內的美牛進口，還規定要清楚標示；然而台灣人吃豬肉的量是牛肉的6至7倍，現在民進黨政府卻要讓萊豬及萊豬內臟進口，竟不用強制標示是否含有萊劑，還不允許人民質疑政策的漏洞嗎？

洪秀柱表示，蘇醫師針對「萊克多巴胺對人體有害」的所有論述，都有其根據，甚至是引用國際期刊的文獻，不論期刊的數據內容是否100%精確無誤，至少不是空穴來風。她並質疑，過去民進黨「反毒牛」的各種謠言，有被法辦過嗎？

而且《食品安全衛生管理法》第46-1條的內容，規範的是「散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」才要裁罰，洪秀柱反問，「請問蘇醫師對於萊豬的批判損害了誰？」並轟說「他唯一『損害』到的，只有民進黨的利益而已！」

最後，她批評，民進黨政府前後不一、自相矛盾的各種做法，已經將過去在野時的自己「打臉」到面目全非，徹底體現了「權力使人腐化」這句至理名言，這一切低劣的行徑，幾乎等同是公然挑釁社會大眾、向民意宣戰，相信很快將會被社會唾棄、被人民制裁！

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