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大陸旅行團2天1夜「包吃住99元」！行程像逃荒　團員站在雪中吃飯

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▲大陸YouTuber體驗99元旅遊團。（影／翻攝自YouTube）

記者崔子柔／綜合報導

有些旅遊團費低得太離譜，品質會如何其實也心裡有數。大陸就有一名YouTuber參加只要99元人民幣（約台幣425元）的2天1夜包吃住行程，結果又冷又餓，甚至有團員站在雪中吃飯。

一位中國YouTuber 1日在他的頻道「無修飾的中國」上傳影片，他上月參加一個2天1夜包吃住的99元旅遊團，出發當天早上6點他就在河南焦作站排隊，準備和同團1000多人一起搭車前往河南靈寶市，參觀函谷關、寺河山、三門峽市的天鵝湖及陝洲地坑院。

到了靈寶市，他就看見當地的領隊列隊舉歡迎布條、敲鑼打鼓，之後到了下著大雪的目的地，整車人又冷又餓，旅行團只端出一鍋鍋「大雜燴」配饅頭來應付，因為人數眾多，還有不少人甚至站在雪中吃飯，而且人多到沒辦法吃到第2碗，只能等到旅館時再自行解決。

接著巴士載著一行人前往行程表中沒有寫到的地點，是一個專賣金飾的商店街，導遊告知他們這裡黃金便宜，安排1小時讓他們看看，不是強制購物。

最後到了住宿旅館，他和一個大叔分配到同間房，房內其實還算乾淨，但充電器需要掃碼付費才能使用，有提供免費的咖啡包、茶包，另外房內放著有貼標籤的飲品都須自費。

不少網友看了他的行程，紛紛留言「這是逃荒還是旅遊？」、「這種廉價旅行是一種折磨，一點樂趣也沒有」、「國內貪便宜的人太多了，旅行社只能辦這種低價團，長久下去的結果就是好的旅遊團辦不下去，都是在騙」、「我真的感覺不怎麼樣，換成是我再便宜也不去」。

▼網友湧入留言。（圖／翻攝自YouTube）

 ▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

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