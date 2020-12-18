快避開！「待轉大富翁」瞄準新北耶誕城　板橋65警力待命全面灑網

▲台灣機車路權促進會日前在永和突襲舉辦待轉大富翁。（資料照）



記者陳豐德／新北報導

台灣機車路權促進會（機促會）為抗議機車待轉不合理政策，繼4日在新北市永和舉辦「待轉大富翁」後，18日晚間6時至8時30分將突襲「板橋耶誕城」，在周邊路口進行南北網路大連線，台北、台中及高雄地區同步進行，強勢施壓要新北市交通局出面協商，目前警方接獲消息已嚴陣以待。

機促會表示，舉辦此活動是希望相關市府交通局能與促進會代表取得共識，建立溝通管道，定期針對轄區內個案路口或路段進行討論，研商改善方案，進行意見交流。

因12月4日在新北市永和舉行活動，機促會到目前為止無法感受到新北市政府交通局有誠意，主動與台灣機車路權促進會取得建立溝通管道，針對新北市個案路口或路段進行討論改善方案，如新北市政府交通局無誠意進行意見交流，將不定期在新北市舉辦「待轉大風吹」活動，也不再與警方聯繫告知地點與溝通。

▼18日配合耶誕節，機促會舉辦南北待轉大繞境。（圖／翻攝自機車路權促進會）



此次待轉大富翁採南北串連，大台北地區將在新北市板橋耶誕城周邊路口舉辦，實際路口為「中山、新府路口」，機促會預估將會有40名騎士參加，此外台中則為三民、崇德路口，高雄是左營博愛、裕誠路口，目的為機車族爭取路權，希望二線道路能開放左轉及右轉，不需要再設二段式待轉，錯誤政策，不要強制執行。

由於現場屬於海山警分局，轄區警方目前也分別備好65名警力嚴陣以待，在公布路口後4點20分就緊急進行勤前教育，約5點就會到現場實施交通管制。

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