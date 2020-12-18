　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快避開！「待轉大富翁」瞄準新北耶誕城　板橋65警力待命全面灑網

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台灣機車路權促進會在永和突襲舉辦待轉大富翁。（圖／記者陳雕文攝）

▲台灣機車路權促進會日前在永和突襲舉辦待轉大富翁。（資料照）

記者陳豐德／新北報導

台灣機車路權促進會（機促會）為抗議機車待轉不合理政策，繼4日在新北市永和舉辦「待轉大富翁」後，18日晚間6時至8時30分將突襲「板橋耶誕城」，在周邊路口進行南北網路大連線，台北、台中及高雄地區同步進行，強勢施壓要新北市交通局出面協商，目前警方接獲消息已嚴陣以待。

機促會表示，舉辦此活動是希望相關市府交通局能與促進會代表取得共識，建立溝通管道，定期針對轄區內個案路口或路段進行討論，研商改善方案，進行意見交流。

因12月4日在新北市永和舉行活動，機促會到目前為止無法感受到新北市政府交通局有誠意，主動與台灣機車路權促進會取得建立溝通管道，針對新北市個案路口或路段進行討論改善方案，如新北市政府交通局無誠意進行意見交流，將不定期在新北市舉辦「待轉大風吹」活動，也不再與警方聯繫告知地點與溝通。

▼18日配合耶誕節，機促會舉辦南北待轉大繞境。（圖／翻攝自機車路權促進會）

▲▼18日配合耶誕節，機促會舉辦南北待轉大繞境。（圖／翻攝自機車路權促進會）

此次待轉大富翁採南北串連，大台北地區將在新北市板橋耶誕城周邊路口舉辦，實際路口為「中山、新府路口」，機促會預估將會有40名騎士參加，外台中則為三民、崇德路口，高雄是左營博愛、裕誠路口，目的為機車族爭取路權，希望二線道路能開放左轉及右轉，不需要再設二段式待轉，錯誤政策，不要強制執行。

由於現場屬於海山警分局，轄區警方目前也分別備好65名警力嚴陣以待，在公布路口後4點20分就緊急進行勤前教育，約5點就會到現場實施交通管制。

連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

案發現場／大園空難202人罹難　記者衝現場...踩到滿地殘軀碎肉！

案發現場／母半夜託夢：好冷！我沒穿衣服在淋雨　她的手伸出後車廂指引破案

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

▲▼台灣機車路權促進會在永和突襲舉辦待轉大富翁。（圖／記者陳雕文攝）

ET快訊
快刪掉！Chrome內藏「28種惡意擴充」名單曝光
快訊／雪隧火燒車！隧道封閉　現場濃煙狂竄
快訊／猛按電鈴…屋主一開門遭「瘋狂刺殺」　兇嫌逃6天落網
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

閃紅燈左轉碰撞！騎士「肋骨斷13根」亡…女駕駛蹲路邊痛哭下場曝

早餐掛機車買個菜秒被偷！她火大靠北市場　意外釣出一顆爛西瓜

快訊／雪隧火燒車！隧道封閉　現場濃煙狂竄

快避開！「待轉大富翁」瞄準新北耶誕城　板橋65警力待命全面灑網

快訊／2貪委續押要在看守所過年　絕食「感動鄉親」聲援被打臉

快訊／猛按電鈴…屋主一開門遭「瘋狂刺殺」　兇嫌逃逸6天落網

學校前面「掏出來」...嘉義男雙手狂搓！　女高中生嚇壞尖叫

另起爐灶不到10天就收攤！機房藏民宿專詐陸人　警抄9人准押禁見

高雄「5萬隻蜜蜂失竊」！小偷竟是隔壁農民…他喊：要替絲瓜授粉

千年石壁被刻名字、髒話！「彰化一線天秘境」即日起封閉

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

地震！護理師用身軀＋雙手護8嬰兒　感人畫面曝光...網友讚：超盡責❤

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

恐怖瞬間曝光！機車未兩段式左轉　20歲女大生路口與小貨車撞上不治

經紀人質疑台灣採檢結果！　俄舞團全隔離低潮「想快離開台北」

閃紅燈左轉碰撞！騎士「肋骨斷13根」亡…女駕駛蹲路邊痛哭下場曝

早餐掛機車買個菜秒被偷！她火大靠北市場　意外釣出一顆爛西瓜

快訊／雪隧火燒車！隧道封閉　現場濃煙狂竄

快避開！「待轉大富翁」瞄準新北耶誕城　板橋65警力待命全面灑網

快訊／2貪委續押要在看守所過年　絕食「感動鄉親」聲援被打臉

快訊／猛按電鈴…屋主一開門遭「瘋狂刺殺」　兇嫌逃逸6天落網

學校前面「掏出來」...嘉義男雙手狂搓！　女高中生嚇壞尖叫

另起爐灶不到10天就收攤！機房藏民宿專詐陸人　警抄9人准押禁見

高雄「5萬隻蜜蜂失竊」！小偷竟是隔壁農民…他喊：要替絲瓜授粉

千年石壁被刻名字、髒話！「彰化一線天秘境」即日起封閉

獨享整鍋薑母雞！新竹高CP值巷弄美食　吃個人鍋就送30元折價卷

閃紅燈左轉碰撞！騎士「肋骨斷13根」亡…女駕駛蹲路邊痛哭下場曝

早餐掛機車買個菜秒被偷！她火大靠北市場　意外釣出一顆爛西瓜

爬山近視度數暴增「350度→1100度」　竟是高山症藥物過敏！

台歌手參加中國饒舌比賽「脫口喊蔡英文」！　台下靜默…陸方開罰了

賴鴻誠轉戰樂天：現在可以大聲說不用怕對到朱育賢了

明泰科技攜手交通大學　領先入列5G專網國家隊

準備爭取3金融租稅優惠！　金管會主委：會尊重財政部

醫院健檢驚見老公！人妻「興奮巴蕊」糗大了：差點跪下　網狂歪樓

火箭轉播員怒吼「誰需要哈登？」　巴克利：七六人有他不會比較好

混凝土車迴轉「大截殺」機車炸碎　騎士煞不住衝車底...遭輾斃慘死　

社會熱門新聞

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

恐怖瞬間曝光！女大生與貨車撞不治

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

4分35秒當街砸車砍人片曝　他滿身血重傷送醫

魔老闆囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌

年度山難創新高！他們都撐過1個月

外籍男北市府廣場輕生！地上手寫最後遺言

即／猥褻孩童　男子遭活活打死

獨／北市府前廣場驚傳男子輕生！高懸半空已氣絕

14辣妹包廂露奶　陪酒嗨翻8男客

SBL也有！職籃球星不雅片擴大20人受害　60段外流

中橫奇蹟男家屬今送獵人50萬獎金

南投父母打死猥褻男　籌不出保釋金

更多熱門

相關新聞

即／新北屋主開門遭瘋狂刺殺　兇嫌逃6天落網

即／新北屋主開門遭瘋狂刺殺　兇嫌逃6天落網

新北市板橋大觀路二段一間民宅13日晚間9點多發生破門刺殺案，51歲陳姓男屋主疑似與人有毒品糾紛，遭嫌犯闖進家中猛刺數刀，送醫後從鬼門關前救回一命；警方循線追查，經多日追緝18日下午已將兇嫌緝捕到案，詳細案情仍待偵訊後進一步釐清。

耶誕城驚見「蘑菇大爆射」！網羞：原來樹是公的

耶誕城驚見「蘑菇大爆射」！網羞：原來樹是公的

聖誕跨年怎麼玩？北北桃情報一次掌握！

聖誕跨年怎麼玩？北北桃情報一次掌握！

雪弗蘭跑車過彎失控　撞爛5汽機車

雪弗蘭跑車過彎失控　撞爛5汽機車

台北惡男藏刀按電鈴　屋主奔出求救倒血泊

台北惡男藏刀按電鈴　屋主奔出求救倒血泊

關鍵字：

待轉大富翁機車路權促進會板橋耶誕城

讀者迴響

熱門新聞

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

米可白拍戲哭太大聲　嚇歪薛仕凌

被高中生低估！網點名1科系：年薪破百萬

屏東巨獸綠鬣蜥抓到了　將安樂死

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

樹林高中爆集體作弊！20學生用LINE傳送英文答案

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

恐怖瞬間曝光！女大生與貨車撞不治

中天女主播錄影玩太瘋！內衣差點滑落

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

毒妻逼死我！WePhone創辦人PO遺言自殺亡

王心凌巧遇「楊丞琳＋吳青峰」曬超素顏照

更多

最夯影音

更多
蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜
新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面